Belen, riavvicinamento con Iannone dopo che lui ha rotto con Elodie

Tra mosse social e silenzi che valgono più di mille parole, il legame tra Belen e Iannone torna a far chiacchierare mentre la storia con Elodie sembra ormai archiviata

Getty Images Belen e Andrea Iannone insieme nel 2018

Tra Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi spunta, o forse meglio dire rispunta, Belen Rodriguez. Il nome della soubrette argentina è tornato ad intrecciarsi con quello del pilota, riportando alla luce una storia che sembrava appartenere al passato, ma che – a quanto pare – il presente si diverte a rimettere in discussione.

Belen e il ritorno di Andrea Iannone

Il nome di Andrea Iannone è stato accostato di nuovo a quello di Belen Rodriguez: i due si sono amati per circa due anni, dal 2016 al 2018. Un amore sbocciato, con la complicità di Jeremias Rodriguez, dopo la prima separazione della showgirl dall’ex marito Stefano De Martino.

Nelle ultime ore il pilota è tornato a seguire su Instagram l’ex fidanzata, che l’aveva lasciato per concentrarsi sulla carriera e sul figlio Santiago (Luna Marì è arrivata solo successivamente, nel 2021, dall’amore con Antonino Spinalbese). Un gesto apparentemente innocuo, ma che nel linguaggio non scritto dei social assume il peso di un segnale ben preciso.

Soprattutto perché arriva in un momento in cui le voci circa una rottura tra Iannone ed Elodie si sprecano. Da giorni si parla insistentemente della presunta separazione tra lo sportivo e la cantante, insieme negli ultimi tre anni con tanto di convivenza a Milano. Nessuna conferma ufficiale ancora da parte dei diretti interessati ma assenze social, silenzi prolungati e voci sempre più insistenti sembrano parlare chiaro.

In più attorno ad Elodie si rincorrono indiscrezioni su un possibile nuovo flirt, che rendono il quadro ancora più complicato. Pare che la Di Patrizi stia vivendo una passione bollente con Franceska Nuredini, una delle ballerine del suo tour.

Le due sono state avvistate più volte insieme nell’ultimo periodo, non sul palco bensì nella quotidianità, e c’è chi ha assicurato di averle beccate a scambiarsi più di qualche bacio appassionato.

IPA

Il cambiamento di Belen Rodriguez

Da parte di Belen, la Rodriguez è single da qualche tempo. Le ultime liaison sono durate pochissimo, non sono mai diventate storie importanti per la 41enne. La stessa Belù si è detta oggi più consapevole, più selettiva nella sfera intima.

Dopo amori vissuti sotto i riflettori – tra cui appunto quello con Iannone, con il quale aveva condiviso anche un’ospitata a C’è posta per te – e relazioni finite tra clamore e dolore, ha scelto una narrazione più misurata, concentrata sul lavoro e sulla famiglia.

E proprio per questo il suo nome, accostato di nuovo a quello di Andrea, riaccende la curiosità. Oltre che per l’idea di un clamoroso ritorno di fiamma quanto per ciò che rappresenta davvero: la persistenza dei legami, la memoria emotiva che resiste anche quando le storie sembrano archiviate.

Che si tratti di semplice curiosità digitale o del preludio a un importante riavvicinamento, è sicuramente presto per dirlo. Ma una cosa è certa: Belen Rodriguez si conferma regina della cronaca rosa italiana, anche quando resta praticamente in silenzio. E, come spesso accade, è proprio in quel silenzio che si nasconde la parte più interessante della storia.

