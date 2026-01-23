Elodie, il retroscena inaspettato: il rapporto con Franceska iniziato quando c’era Andrea Iannone

Elodie e Franceska sono sempre più vicine: ora spunta la prova che il loro legame è iniziato molto prima che la cantante si lasciasse con Andrea Iannone

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Franceska ed Elodie

Negli ultimi giorni il nome di Elodie è tornato al centro del gossip per via della fine della sua storia con il pilota Andrea Iannone e per la vicinanza speciale con Franceska Nuredini. La giovane ballerina, conosciuta dal grande pubblico per aver fatto parte del corpo di ballo dell’ultimo tour della cantante, è diventata in poco tempo una delle figure più chiacchierate del momento, complici alcune immagini che l’hanno vista molto vicina alla cantante, accendendo così la curiosità dei fan.

La stessa Elodie ha condiviso sul suo canale Instagram diversi scatti, sia tra i post che nelle storie, che la ritraggono in dolce compagnia di Franceska e molti hanno notato una nuova serenità nei suoi occhi. Ma chi pensa che si tratti di una vicinanza recente si stupirà nel sapere che, invece, la loro amicizia è iniziata ben prima che finisse la storia d’amore con Iannone.

Elodie e Franceska, un rapporto speciale iniziato già durante la storia d’amore con Iannone

Tutto è iniziato con una vacanza in Thailandia, un viaggio che Elodie ha scelto come pausa rigenerante dopo mesi di intenso lavoro e dopo aver annunciato uno stop di circa un anno. Tra mare cristallino, sorrisi sotto il sole e momenti condivisi sui social, tra le persone presenti spiccava proprio Franceska Nuredini. Le due sono apparse subito molto affiatate, complici, naturali nonostante non ci siano state dichiarazioni, nè alcun riferimento esplicito.

Al rientro in Italia poi il gossip ha trovato nuova linfa: Elodie e Franceska sono state paparazzate insieme a Milano durante un pomeriggio apparentemente normalissimo, ovvero una tappa dal parrucchiere, qualche risata, poi il ritorno verso casa della cantante. Scene di quotidianità che, proprio per la loro semplicità, hanno colpito più di mille foto patinate.

Le immagini hanno inevitabilmente riacceso l’attenzione anche sulla vita sentimentale di Elodie, soprattutto dopo le voci sempre più insistenti sulla fine della relazione con Andrea Iannone. Una storia importante, molto amata dai fan, ma che da tempo sembrava attraversare una fase silenziosa nonostante lui avesse speso parole molto belle nei confronti della cantante.

Ed è proprio in questo spazio che si è inserita Franceska, diventando in modo del tutto spontaneo la protagonista delle nuove indiscrezioni: ovviamente le ipotesi si sprecano tra chi parla di un flirt appena nato, chi di un legame profondo nato lontano dai riflettori, chi invece invita alla cautela ricordando che la complicità non è sempre sinonimo di amore.

Di sicuro c’è che il loro legame è iniziato ben prima delle foto circolate in rete negli ultimi tempi: la loro conoscenza risale a circa un anno fa quando entrambe erano state paparazzate in compagnia proprio di Andrea Iannone, quando il pilota stava ancora vivendo la sua storia d’amore con Elodie. Ad accendere la miccia dell’indiscrezione è il settimanale Oggi che ha ripescato le foto di un anno fa che ritraggono i tre mentre rientrano insieme in albergo.

Elodie e la rottura con Andrea Iannone, spuntano i messaggi a Belen

Il gossip che vede molto vicine Elodie e Franceska riporta inevitabilmente alla recente rottura tra la cantante e il pilota: negli ultimi giorni i rumors attorno alla fine della loro relazione si è arricchito di nuovi dettagli che hanno rapidamente catturato l’attenzione dei fan più attenti.

Secondo le indiscrezioni circolate online, la separazione tra la cantante e il pilota non sarebbe stata così improvvisa né indolore come inizialmente sembrava. A far discutere, infatti, sarebbero alcuni messaggi privati che Iannone avrebbe inviato a Belen Rodriguez, sua storica ex, con cui aveva vissuto una relazione molto intensa tra il 2016 e il 2018.

Un ritorno di contatti che avrebbe inevitabilmente incrinato l’equilibrio già fragile della coppia. Tra l’altro ai più attenti non è sfuggito un dettaglio importante, ovvero che Andrea e Belen avrebbero ricominciato a seguirsi su Instagram dopo un lungo periodo di distanza virtuale.

A rendere il quadro ancora più chiacchierato ci sarebbero gli auguri di Capodanno che il pilota avrebbe mandato alla showgirl mentre lei si trovava in vacanza alle Maldive, un messaggio che, secondo i rumors, non sarebbe passato inosservato agli occhi di Elodie. Belen, dal canto suo, non avrebbe mostrato particolare interesse a riaprire un capitolo ormai chiuso, mantenendo un atteggiamento distaccato e concentrato sulla propria vita.