Belen smonta il presunto riavvicinamento ad Andrea Iannone: l’errore che non farà mai più

Belen Rodriguez e l'errore che non rifarà mai più in amore: ecco perché il presunto riavvicinamento a Iannone è impossibile

IPA Belen Rodriguez

Tra Andrea Iannone ed Elodie la relazione sembra ormai essere finita, anche se i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. E se si vocifera di una relazione speciale di Elodie con la ballerina Franceska Nuredini, si è diffusa un’indiscrezione in merito a Iannone e a un presunto riavvicinamento con Belen. Ma quei segnali social che hanno riacceso il pettegolezzo sono stati smontati anche dalla showgirl e conduttrice stessa, perché c’è un errore che non farà mai più.

Belen Rodriguez, l’errore sugli ex che non commetterà mai più

Qualche settimana fa, quando si vociferava di una crisi ormai insanabile tra Andrea Iannone ed Elodie, un gesto ha insospettito i fan: il follow a Belen Rodriguez, la sua ex. Ma non c’è molto su cui ricamare su questo presunto riavvicinamento smontato anche dalla showgirl stessa (senza considerare che Iannone è stato già sorpreso in dolce compagnia, con Rocío Muñoz Morales). Inoltre, Iannone avrebbe fatto gli auguri di Capodanno a Belen, ma lei non avrebbe dato alcun peso alla cosa.

“La Rodriguez in amore guarda avanti. ‘Non amo le minestre riscaldate’ è questo che la Rodriguez risponde a chi le chiede del riavvicinamento social del suo ex fidanzato Andrea Iannone. La showgirl argentina non ha dubbi: le ‘mosse pubbliche’ del motociclista sono solo provocazioni rivolte a Elodie che ha deciso di prendersi una pausa dal loro rapporto”, ha svelato il giornalista Alberto Dandolo su Oggi. Agli amici più vicini, infatti, la Rodriguez avrebbe svelato sostanzialmente di non voler mai più rifare un errore. “Mai più farò l’errore di voltarmi indietro in amore“.

Belen e i vari ritorni di fiamma con gli ex

Quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per esempio, è stato spesso definito un “amore mai finito”, almeno fino all’atto finale, che è arrivato qualche anno fa. Con Stefano, per esempio, ha provato più volte a far funzionare le cose. Con risultati, purtroppo, anche abbastanza disastrosi, soprattutto dopo l’ultimo addio, quando ha scoperto i tradimenti dell’ex marito, da cui ormai ha anche divorziato.

E c’è da dire che ogni volta che viene sorpresa in dolce compagnia si parla di un nuovo fidanzato, ma spesso non c’è alcun riscontro con la realtà. Come aveva detto lei stessa non poco tempo fa, per smorzare gli entusiasmi sull’ennesima frequentazione: “Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta”.

A Chi aveva confessato di non essere alla ricerca di un nuovo compagno al suo fianco, ma sa molto bene oggi quali sono le caratteristiche che spera di trovare in un uomo: “Un uomo non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile. Ma non è un discorso femminista: per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere, l’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità. È bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari”. Con Iannone, insomma, non c’è possibilità di ritorno: lui starebbe frequentando l’ex di Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales. Ed Elodie? Sempre più vicina alla ballerina Franceska Nuredini, con cui condivide un feeling speciale.