Elodie, il Natale da sola e il gesto dell’ex, è finita con Andrea Iannone?

IPA Elodie e Andrea Iannone

Si riaccendono i riflettori sulla storia d’amore di Elodie e Andrea Iannone: in questi giorni voci sempre più insistenti vorrebbero la cantante e il pilota ormai lontani. È il pettegolezzo del momento, alimentato anche dall’ultimo post social dell’artista, che su Instagram ha condiviso i momenti più belli del suo Natale in famiglia. Peccato però che del compagno non ci sia traccia negli scatti pubblicati. E a dare conferma che la relazione non procederebbe proprio a gonfie vele c’è anche il gesto di Marracash, ex di Elodie, che non è passato inosservato ai più.

Elodie, il Natale in famiglia (senza Iannone) e il gesto di Marracash

“Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati”: si fa sempre più insistente il pettegolezzo sulla fine della storia d’amore tra la cantante e il campione. Le voci sulla rottura tra i due serpeggiano ormai da qualche tempo sui social tra esperti di gossip e semplici curiosi, ma adesso quelle che sembravano solo chiacchiere potrebbero avere un riscontro.

A lanciare lo scoop sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza e Alessandro Rosica: entrambi, già da parecchie settimane, avevano fatto sapere su Instagram che Elodie e il compagno non stavano più insieme. Mentre il primo ha parlato di un momento di crisi profonda per “lavoro, viaggi e interessi diversi”, il secondo ha le idee chiare, annunciando una “rottura definitiva”.

Ad alimentare i gossip anche l’ultimo post della cantante, che su Instagram ha condiviso con i suoi fan una carrellata di scatti del suo Natale in famiglia, tra parenti e amici più cari. Ma di Andrea Iannone non c’è alcuna traccia.

Un dettaglio non di poco conto, e che non è certo passato inosservato: Elodie e il motociclista sembrano più lontani che mai, mentre si insinua il dubbio di un ritorno all’attacco dell’ex della cantante, Marracash. Il rapper ha infatti lasciato un like al post dell’artista, gesto che ha attirato l’attenzione dei più attenti e curiosi alle dinamiche di coppia dei vip. Al momento nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati, ma come sempre sarà il tempo a darci spiegazioni.

Elodie e Andrea Iannone, il loro amore

I due si sono conosciuti nell’estate 2022, durante un compleanno in Puglia di un amico in comune. “Ero in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. È scattata immediatamente una roba così”, aveva raccontato in un’intervista il motociclista.

Elodie è rimasta al fianco di Iannone durante uno dei periodi più duri per lo sportivo, quando fu costretto a fermarsi dalla sua attività: “In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura importante. Ci siamo incastrati bene”, aveva dichiarato il pilota nel corso di un’intervista al podcast Passa dal BSMT.

“È la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme”, aveva raccontato sempre lui. E anche Elodie aveva ribadito il concetto: “È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui, non mi è mai successo”.

