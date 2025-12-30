Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati? Secondo le ultime indiscrezioni il pilota di MotoGp e la cantante si sarebbero detti addio. Ma un gesto dell’artista romana sembra cambiare tutto.

Elodie e Andrea Iannone, Natale separati

A scatenare i gossip riguardo un addio fra Elodie e Andrea Iannone sono state le vacanze natalizie che i due hanno trascorso separati. Elodie ha passato le festività con la famiglia e gli amici più stretti, mentre Iannone è stato con i suoi cari. Entrambi hanno pubblicato alcune foto su Instagram che sono state immediatamente sommerse dai commenti di fan preoccupati per il destino della loro storia d’amore.

A fugare ogni dubbio però è arrivato il gesto di Elodie che, senza troppe spiegazioni, ha svelato come il legame con Iannone sia ancora forte e indiscusso. La cantante ha infatti messo Like proprio al post in cui il pilota raccontava le sue vacanze natalizie fra corse in moto e scatti con la famiglia. Un gesto che dimostra moltissimo e che sembra cancellare qualsiasi indiscrezione su una possibile rottura.

Con molta probabilità infatti Elodie e Iannone hanno scelto di trascorrere le vacanze di Natale separati per stare insieme alle rispettive famiglie e si riuniranno in occasione del Capodanno.

La storia d’amore di Elodie e Andrea Iannone

D’altronde la loro è una storia d’amore da favola che ha fatto sognare i fan da subito. Un incontro arrivato dopo che entrambi avevano chiuso storie importanti. Lei con Marracash, suo ex storico, lui con Giulia De Lellis (e prima ancora con Belen Rodriguez).

L’incontro alla festa di Diletta Leotta, amica di Elodie, dove si erano trovati anticipatici a vicenda, poi un avvicinamento improvviso e una storia cresciuta velocemente, diventando sempre più forte e solida. Così tanto che si vocifera che lo stop dell’artista romana ai concerti sia legato proprio alla volontà di trascorrere più tempo con il fidanzato. “È la storia più importante della mia vita – aveva confidato lei -, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo”.

“Ci siamo visti la prima volta su una terrazza del Park Hyatt e lei non era molto contenta che io fossi arrivato – aveva raccontato Iannone a Cattelan, parlando del loro primo incontro -. Mi avevano invitato Diletta e Luca, un nostro amico in comune. Elodie non era molto contenta, perché c’era un’unica sedia libera vicino a lei e c’era già una signora con un telefonino che faceva i video. Non mi ha rivolto la parola, zero. Poi siamo andati a cena tutti insieme. È arrivata la crema catalana, Elodie era di fronte a me. Le ho chiesto: “Vuoi?” E lei fa “No, no, faccio da sola”. Io ho pensato “ma vai a ca***e””.

