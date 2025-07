Elodie e Iannone, si parla di “crisi nerissima”: le indiscrezioni

IPA Elodie e Andrea Iannone

Solo qualche settimana fa si parlava di matrimonio per Elodie e Andrea Iannone, ma nel mondo dello spettacolo – e del gossip – si sa, le cose possono cambiare molto velocemente. La cantante del momento e il pilota infatti sarebbero in “crisi nerissima”: così si vocifera sul web, dove pare che i due si sarebbero allontanati per un motivo ben preciso.

Elodie e Andrea Iannone, storia al capolinea: i rumors

“Crisi nerissima“: così l’esperto di gossip Amedeo Venza ha commentato la storia di Elodie e Andrea Iannone. Se fino allo scorso maggio si parlava addirittura di matrimonio – sul dito della cantante era apparso un anello sospetto che aveva scatenato i pettegolezzi sulle presunte nozze della coppia – adesso i due sarebbero lontani.

A sostenerlo anche Deianira Marzano, che tra le storie di Instagram ha sentenziato: “Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei“. A influire sull’equilibrio della coppia sarebbero gli impegni della cantante, per ora in giro per l’Italia con il suo tour, collezionando, in qualche caso, anche delle gaffe.

Ma non solo: l’esperta di gossip ha rincarato la dose, spiegando a una fan che ci sarebbero altre motivazioni dietro la crisi. “Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei, quindi non si sono lasciati. Stanno ancora insieme, escono insieme, si mettono like e tutto, ma il rapporto si è raffreddato a causa di questa situazione. Chissà come andrà a finire”.

Le vacanze separati e il post sibillino di Iannone

A dare conferma della crisi ci sarebbero anche degli indizi seminati qua e là sui social dai diretti interessati. Elodie infatti in questo momento si starebbe godendo alcuni giorni di relax in compagnia dell’amica del cuore Diletta Leotta, mentre il pilota si starebbe concedendo una vacanza immerso nella natura con la sua mountain bike.

Iannone ha infatti pubblicato un carosello di foto nelle scorse ore dove ha immortalato i momenti più belli della sua pausa tra le montagne, ma tra gli scatti ha condiviso anche una frase sibillina, che potrebbe lasciar intendere che la storia con la cantante non stia procedendo proprio a gonfie vele.

“Nessuno ti chiede quanto hai perso. Ti guardano solo quando ce l’hai fatta… Ma chi ha dormito nel buio… Quando vede la luce, non la spreca più”, recita la frase da lui pubblicata, corredata dalle parole “Proprio così”. Una massima che molti utenti hanno letto come un riferimento alla crisi con la compagna, tanto che in molti hanno commentato con un “Ma vi siete lasciati?”.

Oggi stonano quasi le parole di Elodie sulla storia da favola col compagno: “È la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme”. Come quando affermava che Iannone era “il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui, non mi è mai successo”. Sarà una tempesta passeggera o la storia è arrivata davvero al capolinea?