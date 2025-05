Elodie e Andrea Iannone, nozze vicine: il dettaglio che ha scatenato le voci

Fonte: IPA Elodie e Andrea Iannone

L’amore tra Elodie e Andrea Iannone? Procede a vele spiegate, senza troppi intoppi o chiacchiericci: per una delle coppie più affascinanti (e seguite), potrebbe ben presto arrivare il suono delle campane a nozze. Per Elodie, quella con Iannone è la storia più importante della sua vita. E ora spunta la presunta fedina: ecco cosa sappiamo.

Elodie e Andrea Iannone, matrimonio in vista? L’anello

Una storia che va avanti da tempo, e che è sempre più seria e impegnata. A parlare dell’anello al dito di Elodie è Chi, che ora si chiede: c’è un matrimonio in vista per la coppia? O è comunque un simbolo dell’impegno che entrambi hanno preso? Elodie e Andrea Iannone sono stati sorpresi in giro per Milano: un’uscita normalissima che, tuttavia, ha scatenato alcune voci, in particolare per l’anello, una fedina, sembrerebbe mai vista prima di quel momento.

“La novità è al dito di Elodie, un anello non avvistato prima. Non lo aveva sul red carpet del film Fuori, presentato al Festival di Cannes pochi giorni fa. Si direbbe una fedina che troneggia al suo anulare sinistro”, ha scritto il magazine. La loro storia, iniziata nel 2022, si è consolidata con il passare dei mesi, tanto che l’artista stessa ha ammesso di volerselo tenere “stretto”.

Le parole d’amore di Elodie per Iannone

A parlare della sua storia con Iannone, è stata proprio Elodie, ospite del podcast Say Waad?!? di Radio Deejay. Ben tre anni d’amore, che corrispondono anche a un periodo pieno di novità e di successi per la stessa artista, tra Sanremo e la scelta di dedicarsi anche al cinema. Ed Elodie ne è certa: è quella con Iannone la storia più importante della sua vita. “Perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo”.

I due si sono conosciuti su una terrazza del Park Hyatt a Milano, ma il primo incontro non è stato propriamente… da favola. Anzi. “Mi avevano invitato Diletta e Luca, un nostro amico in comune. Elodie non era molto contenta, perché c’era un’unica sedia libera vicino a lei e c’era già una signora con un telefonino che faceva i video. Non mi ha rivolto la parola, zero. Poi siamo andati a cena tutti insieme. È arrivata la crema catalana, Elodie era di fronte a me. Le ho chiesto: ‘Vuoi?’ E lei fa ‘No, no, faccio da sola’”, eppure, così a volte nascono le storie più belle. Senza troppi zuccheri aggiunti. E ora si ipotizzano le campane a nozze, anche se Elodie stessa, in passato, aveva ammesso di non aver mai sognato l’abito bianco, neppure da ragazza. “Mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”. Avrà cambiato idea? Solo il futuro (e una conferma o una smentita) ce lo svelerà.