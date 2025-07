Elodie, nessuna crisi con Iannone: si concedono una vacanza “speziale”

Vacanza "speziale" per Elodie e Andrea Iannone, che si sono concessi un momento tutto per loro dopo le presunte voci di crisi

Si è parlato tanto di crisi tra Elodie e Andrea Iannone, ma le cose non stanno affatto così, o almeno: se i nuvoloni ci sono stati, ormai sono del tutto superati, come confermano le foto pubblicate dalla stessa artista sul suo profilo Instagram. Scatti di una vacanza “speziale” (e caliente), in cui è presente anche Iannone: tutti i rumor sono stati quindi smentiti.

Elodie e Andrea Iannone, nessuna crisi per la coppia

Smentire la crisi con un carosello di scatti? Sì, è quello che fanno oggi molti vip e star, anche oltreoceano: i social sono il mezzo di comunicazione più potente per fare arrivare un messaggio ai propri fan. Quindi, non c’è assolutamente nessuna crisi tra Elodie e Andrea Iannone, rumor smentiti ancora una volta: dopo quel bacio appassionato tra le lenzuola, ora è tempo di concedersi una vacanza estiva insieme.

Nonostante i rumor, anche abbastanza insistenti, circolati poche settimane fa, alla fine è il momento di un viaggio insieme a Iannone, dopo aver iniziato le vacanze a Capri e poi con l’amica di sempre, Diletta Leotta. Il mini tour negli stadi ha avuto successo, del resto: cosa c’è di meglio di dare il via all’estate, oltre che a suon di note, con tanto relax, aperitivi al mare e – soprattutto – l’amore al proprio fianco?

Come erano nate le voci di crisi

Si parlava addirittura di crisi nerissima: ad alimentare le voci di un presunto allontanamento tra Elodie e Iannone erano state voci sui social. “Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei”. E poi c’era la questione di alcuni messaggi trovati sul cellulare: “Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei, quindi non si sono lasciati. Stanno ancora insieme, escono insieme, si mettono like e tutto, ma il rapporto si è raffreddato a causa di questa situazione. Chissà come andrà a finire”.

Qualcosa forse è successo, o forse no, ma la crisi, se c’è stata, è ormai superata: negli ultimi mesi, Elodie aveva parlato del rapporto con Iannone, definendolo la storia più importante della sua vita. “Perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui, non mi è mai successo”.

Solo a fine maggio si era addirittura ipotizzato un imminente matrimonio, visto l’anello al dito di lei, poi le voci di crisi finalmente scacciate. Anche se c’è da dire che Elodie stessa non è mai stata troppo interessata all’idea di sposarsi: “Mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”. E le cose ora per la coppia sembrano andare a gonfie vele: una vacanza conferma che il cielo è sereno e che il rapporto è disteso e unito.