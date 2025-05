Elodie e l’amore con Andrea Iannone: “La storia più importante della mia vita”

Fonte: IPA Elodie e Andrea Iannone

Tra hit da classifica e nuovi ruoli che le hanno aperto le porte del mondo del cinema, Elodie non smette mai di sorprendere. La sua energia e il suo talento la rendono una delle artiste più amate e seguite del momento.

Ma oltre ai riflettori e al successo, c’è una storia d’amore che le ha cambiato davvero la vita: quella con Andrea Iannone. Una relazione intensa, spontanea e nata quasi per caso che lei stessa ha definito come la più importante della mia vita.

Elodie parla della storia d’amore con Iannone

Elodie è una donna che ha sempre dimostrato grande passione e autenticità in tutto ciò che fa, sia a livello professionale che nella vita privata. Dopo una relazione importante e molto seguita con Marracash, la cantante è oggi molto felice e si gode la relazione con Andrea Iannone.

Quella tra lei e il pilota di MotoGP è una storia d’amore importante, solida di cui la cantante ha voluto raccontare nel corso di un’intervista al programma radiofonico Say Waaaad: “È la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme”.

Una relazione che sembra aver dato a Elodie una dimensione di autenticità che non aveva mai sperimentato prima. Un compagno che, al di là dei riflettori e delle attenzioni del pubblico, le permette di vivere momenti personali senza filtri, in cui sente davvero di poter essere se stessa: “È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui, non mi è mai successo”.

Il primo incontro tra Elodie e Andrea Iannone

Nonostante i due vivano un amore fatto di complicità dal 2022, il loro primo incontro pare sia stato tutt’altro che semplice. Lo ha raccontato Andrea Iannone ad Alessandro Cattelan in una lunga intervista a Supernova: “Ci siamo visti per la prima volta su una terrazza con Diletta e Luca, un nostro amico comune. Lei non era molto contenta, non mi ha rivolto la parola”.

Un primo approccio in cui la cantante è stata sulle sue e non ha dato troppa confidenza al pilota. Le cose, però, sono cambiate poco tempo dopo, durante una vacanza in Puglia che i due si sono goduti insieme ad amici comuni: “Poi quando siamo arrivati in Puglia 10 giorni dopo, per un compleanno, lei era affacciata al balcone sopra di me. Poi da lì ci siamo messi a parlare a bordo piscina tutti insieme e non ci siamo mai lasciati. Siamo stati insieme per tutta la vacanza, appiccicati come se fossimo fidanzati già da 10 anni”.

Quella che all’inizio sembrava una conoscenza timida e incerta, si è trasformata poi in una storia d’amore solida fatta di complicità, risate e tanta spontaneità. Elodie e Andrea hanno trovato un modo tutto loro di vivere questo rapporto e tra un impegno professionale e l’altro, riescono a godersi i momenti insieme con leggerezza, supporto e autenticità.