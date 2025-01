Elodie: “Su Andrea Iannone avevo pregiudizi, poi mi sono innamorata”

Fonte: IPA Elodie e Andrea Iannone

Nell’estate 2022 erano in pochi a scommettere sulla liaison tra Elodie e Andrea Iannone. La stessa cantante lanciata da Amici ha ammesso di aver avuto dei pregiudizi nei confronti del pilota, noto alle cronache rosa per via dei suoi legami con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. E invece, poco alla volta, la relazione tra l’artista e lo sportivo ha spiccato il volo e oggi formano una delle coppie più solide e unite dello showbiz. Una storia d’amore importante, che ha cambiato la Di Patrizi dopo una serie di delusioni sentimentali.

Elodie sempre più innamorata di Andrea Iannone

Elodie è molto innamorata di Andrea Iannone. “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui. – ha raccontato la cantante a La Repubblica – Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo”.

Non è la prima volta che Elodie spende parole al miele per il suo compagno: “Mi fa innamorare di lui ogni giorno – aveva detto in passato – Ha una super pazienza, un rispetto della vita e il suo super potere è che è dolcissimo, lui mi prende mi abbraccia e io mi rassereno, mi comprende tanto. Non mi ha mai giudicata, neanche quando magari ogni tanto esagero. Questo è quello che mi fa innamorare di lui, è un uomo molto forte e la sua forza è proprio la pazienza”.

Un flirt estivo, nato grazie all’amica in comune Diletta Leotta, diventato velocemente una storia d’amore seria e molto importante. Oggi Elodie e Iannone convivono tra Milano e Lugano e si parla per il futuro di matrimonio e figli anche se per il momento la Di Patrizi preferirebbe aspettare ancora un po’. “Comincio ad avere un’età, ho una relazione stabile. Ad un figlio ci penso”, aveva confidato sempre lei.

Tra l’altro Andrea Iannone è il suo primo fan, sempre pronto a supportarla e sostenerla in ogni progetto con grande dolcezza ed amorevolezza.

Elodie: “In passato sono stata fregata”

Elodie è da sempre una persona schietta e diretta e per lei la verità e l’onestà sono valori fondamentali. La cantante preferisce le persone che si mostrano per ciò che sono realmente: “Capita di confrontarsi e scontrarsi? Di litigare furiosamente? Di esasperarsi? piangere? Benissimo. Mi chiamo Elodie, mi scontro, litigo, mi esaspero e piango spesso. Non mi vergogno di niente: né del mio passato né del mio presente, ma odio perdere tempo e detesto che mi si manchi di rispetto”.

La vita però ha spinto la 34enne ad assumere un atteggiamento più attento e diffidente: “Se vogliamo farla breve posso dirle che mi hanno mancato di rispetto tutti quelli che facevano a gara per mostrarsi migliori di quel che erano. Sono stata fregata spesso, ora sono molto attenta e se vuole sospettosa. Essere ingannati non è una bella sensazione”.