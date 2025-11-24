Andrea Iannone, dichiarazione d’amore ad Elodie: “È stata il sole in un momento difficile”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Andrea Iannone ed Elodie

Se c’è una coppia che fa davvero sognare i fan è quella composta da Andrea Iannone ed Elodie: lui campione di motociclismo, lei star della musica italiana tra le più apprezzate. Due persone, prima ancora che due personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, che si sono incontrate nel momento giusto, quando la vita ha deciso che era il momento di far scoccare la scintilla. E anche se siamo abituati a vederli sempre glamour e sorridenti, Andrea ed Elodie hanno un trascorso pieno di emozioni tutte da raccontare, esattamente come ha fatto il pilota che, ospite di un podcast, ha ribadito ancora una volta l’amore che prova per la fidanzata e quanto lei sia arrivata nel momento più giusto della sua vita.

Andrea Iannone e l’amore per Elodie, nato per caso in un momento difficile

In un’intervista rilasciata ad Andrea Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT, Andrea Iannone è tornato a parlare del suo grande amore per Elodie. E lo ha fatto a cuore aperto, parlando della loro relazione iniziata ormai due anni fa, rivelando come lei sia entrata nella sua vita in un momento difficile. Per Andrea infatti, Elodie non ha rappresentato solo l’arrivo dell’amore con la A maiuscola, ma anche un deciso cambio di rotta.

Il pilota infatti, ha parlato di un momento complesso della sua vita, di una fase in cui era praticamente fermo e in difficoltà: è lì che, come un raggio di sole nel bel mezzo di un temporale, è arrivato l’incontro decisivo con Elodie, incontrata quasi per caso e diventata subito la sua “alba”, la luce dopo un periodo buio.

“In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura importante. Ci siamo incastrati bene” ha dichiarato infatti il pilota, e ha aggiunto anche che assistere al suo concerto allo stadio, vederla dietro le quinte e poi sul palco, e assistere a tutto il lavoro che c’è dietro ogni suo spettacolo, è stato per lui un momento di grande consapevolezza e gratitudine.

“Quando sono andato a vederla al San Siro, ero dietro al palco con lei, ci siamo dati un bacio e quando sono sceso giù, vedendo la gente, mi sono emozionato. So quanto lavora, quanto si impegna, quanto era stressata” ha raccontato Andrea riferendosi al concerto di Elodie di giugno 2025 a Milano.

Andrea Iannone, il primo incontro con Elodie e il problema della privacy

Eppure all’inizio, il primo incontro tra Andrea Iannone ed Elodie non era stato propriamente idilliaco e di sicuro non era stato un colpo di fulmine a prima vista: i due si erano conosciuti ad una cena grazie a un’amica in comune, ma quella sera si erano scambiati poche parole, con una Elodie che sembrava davvero poco loquace.

Una settimana dopo invece, la scintilla era scoccata in Puglia dove si erano ritrovati al compleanno di un amico comune. Il resto è ormai storia, con un amore nato in crescendo e una Elodie che ha più volte dichiarato come la storia con Andrea sia la più importante della sua vita, perché nata in un modo completamente diverso da tutte le altre.

Potrebbe sembrare una storia perfetta, ma anche questa coppia come tante del mondo dello spettacolo ha il problema della privacy: Iannone infatti ha parlato anche del peso della visibilità mediatica, e delle difficoltà di essere sempre sotto i riflettori anche quando vorresti solo una cena tranquilla.

“A Milano ci siamo poco, ma c’è sempre qualcuno col telefonino che ci riprende. Siamo in un ristorante a cena, sei al tavolo come persone normali, quelli del tavolo dietro ti scattano foto o fanno video mentre stai mangiando e ti trovi sui social. Ma se io non voglio far sapere che sono qui? Quella cosa ci fai l’abitudine, ma non è bello, è violazione della privacy” ha aggiunto ancora il pilota.

Nonostante questi inconvenienti però, la storia con Elodie prosegue a vele spiegate ed è questa la cosa che più conta.

