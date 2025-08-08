Tra ombrelloni, amici e abbracci con Iannone, Elodie usa un post Instagram per dire addio ai gossip e godersi finalmente la sua estate

IPA Elodie, le foto delle vacanze (e smentisce i gossip)

Si è parlato tanto di crisi tra Elodie e Andrea Iannone nelle ultime settimane, ma a quanto pare le cose non stanno affatto così. Se dei “nuvoloni” ci sono stati, ormai paiono del tutto dissipati, come dimostrano le foto che la cantante ha condiviso oggi sul suo profilo Instagram: scatti che smentiscono ogni pettegolezzo.

Nessuna rottura imminente: sotto l’ombrellone Elodie sfoggia sorrisi sereni e abbracci col suo Andrea, godendosi finalmente l’estate in relax. La crisi, semplicemente, non c’è (e forse non c’è mai stata).

Elodie e Andrea Iannone, le foto in vacanza che spazzano via le voci di crisi

Elodie ha scelto Instagram per mettere definitivamente a tacere i gossip, pubblicando un carosello di foto dalle sue vacanze insieme a Iannone.

Una sola parola in didascalia, “finally” (“finalmente”), basta a far capire il mood: finalmente tempo di relax, sole e mare dopo un periodo intenso. Nella prima foto del post la cantante sorride radiosa, seduta su un lettino sotto l’ombrellone, il viso disteso di chi ha archiviato qualsiasi stress.

Altri scatti la mostrano in compagnia di amici, tra risate e momenti spensierati, con un’atmosfera quasi da film d’estate. Immancabili poi le foto di coppia: Elodie e Andrea abbracciati all’ombra dello stabilimento balneare, e ancora complici durante quello che sembra un aperitivo al tramonto.

I due appaiono rilassati e affiatati, tutt’altro che ai ferri corti. Anzi, questi gesti d’affetto pubblici, per quanto informali, suonano come una risposta diretta ai recenti rumor.

La foto ironica delle “unghie” e il modo di Elodie per ridere dei gossip

Non manca infine un tocco di ironia “alla Elodie”: tra le immagini del carosello spunta una foto buffa (e un po’ kitsch) di un piede agghindato con finte unghie fin troppo lunghe. Uno scatto volutamente fuori contesto, condiviso probabilmente per farsi due risate con i fan.

Smontare un gossip con un sorriso (e con un pizzico di humor macabro da pedicure mancata) è proprio nello stile della cantante romana.

Voci di crisi tra Elodie e Iannone: da dove nascevano i rumor estivi

Ma da dove arrivavano tutte queste voci di crisi? Nei giorni scorsi il tam-tam mediatico parlava addirittura di una “crisi nerissima” tra Elodie e Iannone. Alcuni insider sui social sostenevano che il pilota si sentisse trascurato dai troppi impegni di lei e che avesse scoperto misteriosi messaggi sul telefono della cantante.

Secondo il gossip la coppia stava ancora insieme ma il rapporto si era “raffreddato” a causa di tali tensioni, lasciando molti a chiedersi come sarebbe finita.

Non si capisce molto, comunque, visto che solo poche settimane fa si era persino parlato di nozze imminenti (dopo che Elodie era stata vista con un anello sospetto) poi smentite, e subito dopo sono esplosi i rumor di rottura. Un’altalena di speculazioni tipica del gossip estivo, alimentata da ogni indizio possibile.

Come Elodie aveva già smentito le indiscrezioni prima di questo post

Già a metà luglio Elodie aveva dato un primo colpo ai pettegolezzi pubblicando un selfie “al bacio” tra le lenzuola insieme a Iannone: una smentita indiretta ma inequivocabile, che mostrava come tra i due non ci fosse alcuna rottura. In quella occasione la cantante aveva definito la loro vacanza insieme “spaziale” (con tanto di foto in piscina, in spiaggia e perfino abbracciati a letto) e i fan erano impazziti di gioia .

Del resto, era stata la stessa Elodie a descrivere Andrea come “il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico”, dicendo di sentirsi se stessa al 100% con lui.