Elodie e Andrea Iannone “al bacio” mettono a tacere le voci di crisi

IPA Elodie condivide una foto scaccia-crisi con Andrea Iannone

Si è parlato di crisi, loro sono stati in silenzio ma, alla fine, ecco la prova: Elodie e Andrea Iannone hanno deciso di condividere uno scatto “al bacio”, così da mettere a tacere i rumors che si sono susseguiti incessantemente nelle ultime settimane. Qualcuno avrebbe messo la mano sul fuoco sulla separazione della coppia ma, sempre che di crisi si potesse parlare, sembra che la tempesta sia stata superata.

Elodie e Iannone e la foto che dice tutto

È stata Elodie a pubblicare tra le sue Elodie condivide una foto scaccia-crisi con Andrea Iannone lo scatto in questione, che la ritrae in un momento di grande complicità e intimità con il compagno Andrea Iannone. Un bacio che dice tutto, specialmente dopo le tante voci di corridoio sulla loro presunta crisi e relativa separazione. Un modo semplice e diretto di metterle a tacere, una volta e per tutte.

Una coppia discussa come la loro inevitabilmente finisce nel mirino del gossip, nel bene come nel male. Ogni mossa, ogni post sui social (o anche la loro assenza) vengono dissezionati e “analizzati” in modo più o meno realistico e da qui, spesso e volentieri, vengono letteralmente montati dei “casi” che si diffondono in men che non si dica. Il web è uno strumento potente, altroché.

Probabilmente non è un caso che per “dire” come stanno le cose la cantante abbia deciso di affidarsi proprio a Instagram. Un colpo riuscito, a dirla tutta: ci è voluto pochissimo tempo prima che i curiosi si accorgessero della foto di cui sopra, interpretata come una dimostrazione diretta che il legame tra lei e Iannone sia ancora in piedi, anzi forte e intenso.

Le voci di crisi tra Elodie e Andrea Iannone

Per diverse settimane si è parlato di una “crisi nerissima” tra Elodie e Andrea Iannone. Voci che hanno guadagnato una certa spinta all’inizio del mese, specialmente quando Deianira Marzano (seguita sui social come esperta di gossip) ha scritto: “Nonostante si vedano, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei”. Se a questa dichiarazione si aggiunge l’evidente assenza di apparizioni di coppia sui social, il gioco è fatto.

Sia Elodie che il compagno hanno condiviso post inerenti ai rispettivi impegni di lavoro, ma anche momenti strettamente personali, e il fatto che mancassero degli scambi di like o di qualsivoglia interazione virtuale ha fatto sì che qualcuno facesse “due più due”. Sbagliando, evidentemente.

Siamo nell’era più social di sempre, dove se non condividi qualcosa o non interagisci platealmente è come se non esistessi. Allo stesso modo, anche una storia d’amore può essere messa in dubbio.

Nel susseguirsi di voci sulla presunta crisi della coppia, sono tornati alla carica persino i fan nostalgici della “vecchia” coppia formata da Elodie e dal rapper Marracash. Quello tra i due artisti è stato un amore lungo e intenso, in cui alcuni ancora sperano, nonostante sia passato ormai diverso tempo dalla loro rottura definitiva. E il fatto che durante i rispettivi concerti abbiano deciso di cantare Niente canzoni d’amore – brano dedicato proprio alla loro relazione – non ha fatto altro che gettare paglia sul fuoco.

Nessun ritorno di fiamma con Marracash e, se di crisi si può parlare, ormai sembra superata tra Elodie e Andrea Iannone. Un bacio che è un apostrofo rosa tra le parole “gossip” e “smentita”.