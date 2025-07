Elodie, furiosa durante il concerto: il gesto che ha lasciato senza parole

IPA Elodie "The Renaissance" di Francesco Scognamiglio Nella foto: Elodie

Alcuni gesti vengono proprio dal cuore, come nel caso di Elodie. Ma non è come pensiamo. Durante il concerto di Radio 105 a Comacchio (Ferrara), Elodie è stata protagonista di un siparietto inaspettato. La cantante romana ha perso la pazienza con due spettatori in platea.

Nel bel mezzo dell’esibizione, durante il ritornello del brano Due, la popstar ha alzato il dito medio verso il pubblico, un gesto ripreso da diversi video diventati virali.

Cosa è successo davvero al 105 Summer Festival

La serata di musica al 105 Summer Festival sembrava normale, ma per Elodie è stata tutt’altro che ordinaria. Qualcuno ha infatti fatto saltare i nervi all’artista durante il concerto di Radio 105: si è trattato di due spettatori in particolare, come confermato dalla stessa cantante dal palco.

Nel momento clou della sua esibizione, Elodie ha puntato il dito medio (letteralmente) proprio sul ritornello, gesto chiaramente rivolto ai due tipi in platea secondo i video girati sui social. L’immagine è emblematica: indice laterale sollevato e dito medio alzato al suono della musica, in segno di disappunto verso i suoi “due fan” poco simpatici.

Le parole di Elodie contro due spettatori dal palco

Subito dopo l’esibizione, Elodie ha spiegato ai fan il suo stato d’animo con schiettezza. Ridendo ma visibilmente scocciata, ha ammesso: “Se mi vedete un po’ così è perché volevo già litigare”. Poi ha indicato “due tipi” in platea: “C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, e quello vicino… uno con il cappello e uno un po’ pelato. Non mi stanno troppo simpatici“.

Il momento comico-nervoso è stato incorniciato da un dettaglio ironico: il dito medio è stato mostrato proprio mentre Elodie cantava la parola “due” del ritornello. Un’amara coincidenza che non è sfuggita ai fan: l’uno e due (“due tipi”!) sul palco e nella canzone al momento giusto.

Sta di fatto che la scena è piombata sui social come un meme: un fan twitta scherzosamente che il picco di carriera di Elodie è aver fatto il dito medio “a un pelato live” con la canzone giusta.

Fan divisi: chi applaude e chi critica Elodie

I video che immortalano il gesto non hanno tardato a fare il giro del web. Già in poche ore il filmato è finito su TikTok, Instagram e Twitter, dove fan e curiosi si sono divisi in due fazioni. Da una parte c’è chi l’ha presa sul serio, applaudendo la schiettezza di Elodie e definendola “lo spirito guida” nelle giornate no. Dall’altra chi ha criticato l’uscita di scena poco elegante, sostenendo che certi gesti potrebbero restare fuori dal palco.

Il carattere di Elodie non sorprende più nessuno

Non sorprende che la cantante abbia reagito in questo modo. Elodie è nota per il suo carattere fumantino e schietto, come ha raccontato lei stessa in passato. Intervistata da La Repubblica, ha ammesso candidamente: “Mi scontro, litigo, mi esaspero e piango spesso… odio perdere tempo e detesto che mi si manchi di rispetto”.

La sua reazione a caldo non fa che confermare la verve ribelle che i fan le riconoscono. In fondo, è lei stessa a non aver mai nascosto di non essere il tipo da lasciar correre le “cavolate” degli altri. E stavolta, come sempre, ha parlato con il linguaggio, anche gestuale, che le è più congeniale.