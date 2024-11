Elodie, quanto è alta: i suoi tacchi sono vertiginosi

Elodie affascina non solo per la sua voce e per la sua altezza ma anche per uno stile unico e inconfondibile

Elodie, 10 look che hanno fatto la storia. Vince con trasparenze e nude look

Con il suo fascino magnetico e il suo stile inconfondibile, Elodie è diventata una delle icone di bellezza e moda più seguite in Italia. La cantante romana riesce a far sembrare ogni centimetro di sé un capolavoro di eleganza e carisma.

Elodie, quanto è alta: tutte le curiosità sulla cantante

Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, è una delle artiste più amate e seguite del panorama musicale italiano. Con la sua voce potente e una presenza scenica che conquista il pubblico, ha raggiunto un successo straordinario e continua a crescere sia come artista che come icona di stile.

Ma una delle curiosità che molte persone hanno riguarda proprio la sua altezza: Elodie è alta 168 cm, un dettaglio che non passa inosservato, specie quando sceglie di calzare i suoi immancabili tacchi vertiginosi, capaci di slanciare ulteriormente la sua figura.

Nata il 3 maggio 1990 a Roma, Elodie è del segno del Toro, segno che riflette bene il suo carattere determinato e appassionato. Con un peso che si aggira intorno ai 60 kg, la cantante ha una fisicità invidiabile e un carisma che le permette di risplendere non solo sul palco, ma anche negli eventi pubblici e sui social.

La sua bellezza unica è frutto di un mix affascinante di culture: il padre, Roberto Di Patrizi, è italiano e artista di strada, mentre la madre, di origine francese e creola, proviene dalla Guadalupa. Questa eredità multiculturale ha contribuito a rendere Elodie un personaggio dall’identità forte e distintiva.

Elodie è anche molto seguita sui social, dove vanta 3,5 milioni di follower, ed è diventata una figura di riferimento non solo per la sua musica, ma anche per la sua personalità.

La trasformazione della cantante in icona di stile

La svolta nel look di Elodie arriva nel 2020, quando si presenta a Sanremo indossando abiti di Versace. Da quel momento, la sua immagine evolve verso una “power woman” dall’aspetto grintoso e sofisticato.

Per quell’occasione, la cantante sfoggia una serie di abiti che includono un mini dress con bustier, un lungo abito con spacco e un blazer dress, abbinati a tacchi altissimi che esaltano la sua altezza naturale. Questi look lasciano il segno, segnando l’inizio di una collaborazione con lo stylist Lorenzo Posocco, che continua a lavorare con lei per definire uno stile unico e riconoscibile.

Nel corso degli anni, Elodie ha continuato a sorprendere il pubblico con outfit memorabili: dal naked dress di Oscar de la Renta, realizzato con fili metallici su base nude, agli abiti scultorei di Giambattista Valli. Per l’esibizione al Festival di Sanremo 2021, Elodie ha indossato un abito corto di tulle e un long dress con gonna plissé e spalle scoperte, entrambi rossi e abbinati a tacchi che sottolineavano ancora una volta il suo stile sofisticato e deciso.

Elodie a Sanremo 2023

A Sanremo 2023, la compagna di Andrea Iannone ha incantato il pubblico con una serie di look spettacolari curati dal suo stylist Lorenzo Posocco. Per la serata finale, la cantante ha scelto un abito asimmetrico e seducente firmato Versace, disegnato da Donatella stessa: un modello in velluto nero con dettagli di pizzo, cuissardes di raso, gioielli Tiffany & Co. e un make-up goth-glam, completato da labbra scure e occhi definiti da eyeliner deciso.

Durante le altre serate del Festival, Elodie ha sfoggiato outfit altrettanto memorabili, tra cui un completo Gucci total black per il duetto con Big Mama e un tubino drappeggiato in tulle di The Attico, abbinato a un cappotto di piume nere. Per la sua discesa della scalinata dell’Ariston, la cantante ha indossato una catsuit Valentino haute couture primavera 2023, accompagnata da un cappotto di piume e gioielli scintillanti.