Elodie bellissima a Sanremo con il bold eyeliner: come replicare il suo beauty look

Fonte: Getty Images Il make up di Elodie a Sanremo

Sanremo è il palco più atteso per ascoltare le grandi novità in campo musicale, ma anche per scoprire le ultime tendenze in fatto di beauty. Quando si parla di trend e make up Elodie è una vera e propria regina che sfoggia sempre look perfetti e davvero cool.

La cantante romana all’Ariston è riuscita ad esaltare la sua bellezza naturale puntando tutto sugli occhi con il bold eyeliner. Il trucco dall’effetto assicurato combina in modo sapiente il cat eye con lo smokey per un risultato pieno e sensuale.

Lo sguardo di sicuro è il protagonista assoluto del look di Elodie a Sanremo 2023, allora perché non replicarlo anche a casa e farlo diventare il re del tuo make up? Hai bisogno di pochi prodotti e in un attimo otterrai un risultato audace e sexy.

Eyeliner, eyeliner e ancora… eyeliner

Il bold eyeliner punta a sottolineare lo sguardo e come potrebbe essere altrimenti quando si hanno gli occhi verdi e dalla forma allungata di Elodie? Il segreto di questo trucco, però, è che sta davvero bene a tutte, basta usare in modo sapiente l’eyeliner. Il prodotto NYX Professional Makeup, waterproof dotato di pennellino pigmentato è la tua arma segreta per uno sguardo degno di una diva. La punta fine ti accompagnerà nella realizzazione di linee definite, anche se non sei una vera e propria esperta e non hai la mano ferma. Il pennellino morbido e allo stesso tempo sottile ti consente di giocare con lo spessore della linea semplicemente modulando la pressione. Con questo eyeliner realizzare una codina decisa, nera e bold tipica del cat eye sarà davvero semplicissimo!

Offerta NYX Professional Makeup L’eyeliner dalla punta fine e morbida per realizzare il cat eye

Ombretto nero e lo smokey eye è completo

Grafico e total black, questo il make up sfoggiato da Elodie che le ha permesso di non passare inosservata sul palco di Sanremo. Se per la codina extra e spessa l’eyeliner è l’arma segreta, per completare il bold eyeliner l’ombretto può fare la differenza. Il prodotto Water Eyeshadow della Kiko è ideale per realizzare il make up del momento. La lavorazione delle polveri regala all’ombretto una texture cremosa dall’elevata sfumabilità e iperscrivente per un trucco dall’effetto 3D. Il make up rivoluzionario della cantante di “Due” si sposa bene con questo ombretto che può essere utilizzato sia asciutto che bagnato. Il risultato è un effetto intenso a lunga tenuta e luminoso, tutte caratteristiche che ti faranno realizzare un make up dall’effetto shining proprio come quello di Elodie.



KIKO Milano Water Eyeshadow L’ombretto dal finish shining da usare asciutto o bagnato

Il mascara per completare il bold eyeliner

Quando si parla di make up e di trucco per gli occhi, impossibile non pensare al mascara e anche per ricreare lo stile sanremese della cantante romana questo prodotto non può mancare. Per sottolineare ulteriormente lo sguardo il mascara volumizzante di Maybelline New York diventa il tuo must have da avere assolutamente nel beauty. L’applicatore curvo in silicone e le setole realizzate in sei dimensioni differenti ti consentono di stendere il mascara dalla radice alla punta per un effetto a ventaglio e senza grumi grazie alla formula fluida. Bastano poche passate e anche le ciglia più sottili avranno un volume extra e total black per incorniciare lo sguardo e renderlo ancora più sensuale.



Offerta Maybelline New York Il mascara volumizzante per completare lo sguardo