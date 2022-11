Eva Longoria è innamorata di questo mascara: costa appena 10 euro

Fonte: IPA

Il segreto di Eva Longoria? Un mascara che regala ciglia voluminose e super black che costa appena 10 euro. Un prodotto beauty che, come ci svela l’attrice, andrebbe tenuto sempre in borsetta. L’ideale per creare un make up stupendo in pochissimi minuti e perfetto per avere uno sguardo super seducente.

Il segreto di Eva Longoria è il mascara low cost

Eva Longoria non è famosa solo per aver interpretato Gabrielle Solis in Desperate Housewives, ma anche per essere un’icona di bellezza. La star texana e di origine messicana infatti sfoggia sempre uno sguardo favoloso, con ciglia lunghissime e ben definite, ovviamente ultra black.

Offerta L'Oréal Paris Voluminous Mascara ExtraVolume Mascara Carbon Black per ciglia voluminose e di un nero intenso

Il merito è del mascara scelto da Eva, con una formulazione che non crea grumi e uno scovolino che consente di dividere le ciglia ad una ad una, per un effetto false eyelashes favoloso! Si tratta del mascara di L’Oréal Paris Voluminous ExtraVolume che regala una coprenza super setosa sin dalla prima passata, definisce e voluminizza grazie a un applicatore studiato per donare un effetto wow. In più il mascara presenta una formula Carbon Black, con polimeri che conferiscono corpo e un colore intenso dalla radice sino alle punte, con una cera fluida ad altissima coprenza.

Gli indispensabili nel beauty di Eva Longoria: mascara e non solo

Eva Longoria è una fra le attrici più belle al mondo ed è un esempio da seguire, soprattutto quando si parla di bellezza. La star cura particolarmente la sua beauty routine e la skincare, puntando tutto sulla detersione. Quando si tratta di make up ha le idee molto chiare: per essere pronta le bastano una passata di mascara e un rossetto a lunga tenuta.

Il primo step per occhi da cerbiatta è l’uso del piegaciglia, alleato per chi sogna ciglia a ventaglio e piegate alla perfezione. I make up artist lo consigliano per creare un’ottima base e aumentare l’effetto dei mascara incurvanti. Proprio per questo Eva Longoria ne va pazza! Va usato prima di applicare il mascara e sulle ciglia struccate. Per sfruttare il suo potere basterà inserire le ciglia nel gommino, tenendo il piegaciglia fra pollice e medio, e premere con delicatezza. Quello di Kiko, in acciaio, si adatta a qualsiasi tipologia di occhio, ha un cuscinetto morbido in silicone (nella confezione ce n’è uno di ricambio) e una impugnatura ergonomica.

Un altro segreto per ciglia favolose? Applicare il primer! Proprio come accade per il make up viso, anche il trucco occhi ha bisogno di una base per durare a lungo ed essere impeccabile. Il primer ciglia si applica prima del mascara, regalando volume e lunghezza. La sua formulazione inoltre rinforza, idrata e nutre le ciglia, rendendole forti e sane.

Offerta L'Oréal Paris Makeup Primer Mascara Lash Paradise Primer Effetto Volumizzante e Allungante arricchito con oli

Il Primer Mascara Lash Paradise di L’Oréal Paris ha una formulazione a base di olio di jojoba e vitamine ed è adatto anche per chi ha occhi particolarmente sensibili. Rinforza le ciglia, impedisce la formazione di grumi di mascara ed evita che si spezzino durante la rimozione del trucco. Si applica come un semplice mascara, su tutta la lunghezza delle ciglia, sia inferiori che superiori, seguendo il movimento del morbidissimo scovolino.

