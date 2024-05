Pennelli trucco occhi: i 5 must have (+ 1) da avere nel beauty

Non servono tanti pennelli per realizzare un ottimo makeup: ecco 5 pennelli occhi da inserire nel proprio beauty per creare qualsiasi makeup

Makeup artist, beauty editor e content creator, dopo una laurea in lingue, un blog personale e un diploma da truccatrice, comincia a lavorare sui social come creator, per gli shooting di moda come makeup artist e a scrivere di bellezza e tendenze per diverse testate online.

Fonte: iStock Pennelli trucco occhi: quali avere e come si usano

C’è chi ne ha di ogni dimensione e tipologia, chi preferisce truccarsi con le dita e chi non sa assolutamente da che parte cominciare a usarli. Di cosa parliamo? Dei pennelli e in particolare dei pennelli per il trucco occhi. Ecco, quindi, una breve guida ai pennelli occhi: 5 must have da inserire nel proprio beauty case e un jolly che può esservi utile, una chicca da avere per un makeup da dieci e lode.

Pennello trucco occhi da sfumatura ampio, per look sfumati e smokey eyes

Uno dei pennelli per il trucco occhi più utili per realizzare makeup facili e veloci, è senza dubbio il pennello da sfumatura ampio. Morbido, con tante setole lunghe e perfetto per applicare il colore dell’ombretto in maniera soft, su tutta la palpebra. Provate, èer esempio, a utilizzare un ombretto marrone di media intensità, prelevatelo con il pennello sbattendolo per far cadere l’eccesso di polvere e poi passatelo sulla palpebra mobile fino a poco sopra la piega.

Noterete come è facile creare un makeup davvero in pochi secondi, un trucco soft e delicato proprio perché il colore non viene applicato tamponandolo e si deposita in modo più leggero sulla pelle. Applicando più volte il colore, poi, andrete a creare una sorta di smokey eyes tenue e molto sfumato. In questo modo è difficile fare macchie e soprattutto si possono realizzare una grande varietà di trucchi sfumati. Ma anche trucchi monocromatici o makeup per donare massima intensità all’occhio. Non solo, i pennelli da sfumatura ampi sono perfetti anche per alleggerire il trucco occhi. Se per caso avete applicato molto colore sulla palpebra mobile, potete sfumare con un colore più chiaro o con della cipria nude, per ottenere delle sfumature perfette e una transizione di colore molto graduale.

Luvia Pennello Soft Blender E328. Prezzo: 6,45€ su Lookfantastic.it

Un pennello sfumatura piccolo

Oltre a un pennello da sfumatura ampio, poi, tra i pennelli per il trucco occhi da avere a disposizione nel vostro beauty case ci deve essere anche un pennello da sfumatura piccolo, dalle dimensioni ridotte. Vi sarà utile nel caso non abbiate un occhio molto ampio ma, soprattutto, per definire la piega dell’occhio con colori di transizione o per sfumare più tonalità, in modo da avere una gradazione tono su tono ma anche per realizzare trucchi più elaborati e complessi.

Per tutte le sfumature che richiedono una precisione maggiore, per esempio in zone più piccole o se avete un occhio di dimensioni ridotte, questo pennello è davvero l’ideale e anzi, sarebbe meglio averne almeno un paio, uno per i colori più scuri e uno per quelli più chiari e delicati. In generale, poi, è importante sapere che i pennelli da sfumatura sono più indicati per stendere colori opachi perché, applicando ombretti metallizzati o glitter, le perle tenderebbero a cadere sul viso e soprattutto a dissolversi troppo, perdendo così tutto il loro effetto riflettente.

Morphe Brushes M562 Tiny Crease Blender Brush. Prezzo: 6,99€ su Douglas.it

Sopracciglia ed eyeliner: il pennello trucco occhi piatto diagonale

Il terzo pennello per il trucco occhi che non dovreste mai dimenticare di avere a disposizione e che non dovrebbe mancare nella vostra collezione di pennelli, è quello angolato e piatto. Un vero e proprio jolly perché date le sue dimensioni ridotte si presta a molteplici utilizzi. Un pennello per il trucco perfetto per applicare l’eyeliner, sia in gel che liquido, ma anche per applicare la matita occhi in maniera precisa. Come? Sporcando il pennellino di eyeliner o matita, appoggiatelo all’attaccatura delle ciglia e, senza tirate l’occhio, colorate l’attaccatura delle ciglia e allungate l’eyeliner verso l’esterno fin dove desiderate.

Se invece volete creare un eyeliner più sfumato e soft, dopo aver creato la struttura con la matita, fissatela con gli ombretti. In questo modo potrete trasformare l’eyeliner praticamente con qualsiasi colore e, tra le altre, potrete anche tamponare gli ombretti glitter o metallici. Se invece volete optare per un makeup più naturale ma dando massima definizione all’occhio e far apparire le ciglia più folte e nere, realizzate un semplice trucco infra cigliare. Applicate la matita solo all’attaccatura delle ciglia e tra le stesse, senza portare il colore in alto, poi sfumate delicatamente per rendere il tutto più omogeneo.

Ma attenzione, perché il pennellino angolato piatto non è utile solo con l’eyeliner e trucchi grafici ma è perfetto anche per il trucco sopracciglia. Se preferite definirle in maniera più naturale, scegliete un ombretto dello stesso colore delle vostre sopracciglia e applicatene una piccolissima quantità proprio con l’aiuto di questa tipologia di pennello. Se invece amate sopracciglia piene e definite, optate per le pomate sopracciglia o i gel, da applicare con questa tipologia di pennelli pe il trucco occhi con il quale potete ricreare un effetto alle sopracciglia davvero naturale.

Mesauda Milano E08 Eyeliner Definer. Prezzo: 5,00€ su Pinalli.it

Un pennello non scontato: il pennello a penna

Ed eccoci anche a una tipologia di pennelli per il trucco occhi davvero particolare, il pennello a penna, uno strumento che può essere utile in molte circostanze. Il motivo? Uno fra tutti la sua dimensione, che risulta perfetta per creare il punto luce all’angolo interno dell’occhio o sotto l’arcata sopracciliare, in modo da essere precisi e non rischiare di rovinare tutta la sfumatura. Ma non solo, perché il pennello a penna è anche ottimo per intensificare l’angolo esterno dell’occhio con un colore più scuro e per dare maggiore intensità e tridimensionalità allo sguardo.

In più, questa tipologia di pennello per il trucco è perfetto anche per sfumare l’ombretto o la matita sotto l’occhio se vi piacciono sfumature intense anche in quella zona, magari se siete amanti di smokey eyes o trucchi scuri e più costruiti. In alternativa, poi, potete utilizzarlo per creare una sorta di eyeliner davvero molto sfumato, facendo però attenzione a non applicare troppo colore verso l’esterno, per non ritrovarvi con una linea troppo spessa e tonda sul finale.

Mulac Cosmetics Pennello Occhi Pen Brush 10. Prezzo: 12,90€ su Pinalli.it

Il pennellino piatto corto multiuso

Un pennellino piatto di piccole dimensione è un vero must have: perfetto per rifinire qualsiasi trucco e realizzare sfumature molto controllate. Uno dei pennelli per il trucco occhi davvero immancabile nel vostro beauty case. A chi è adatto? Sceglietelo se vi piacciono eyeliner molto sfumati ma non di grosse dimensioni, e utilizzatelo per sfumare la matita all’attaccatura delle ciglia, portandola verso l’alto per non fare troppo stacco con la pelle ma anche per sfumare sotto l’occhio. Le sue dimensioni ridotte e il fatto che abbia setole corte lo rendono davvero utile per lavori di precisione e, una volta nel vostro beauty, troverete sicuramente tanti svariati modi per utilizzarlo. Provare per credere!

Mesauda Milano E06 Small Eye Shader. Prezzo: 5,50€ su Pinalli.it

Un plus? Il pennello occhi piatto e ampio per la palpebra mobile

Infine, eccoci al pennello “jolly” tra i pennelli per il trucco occhi. O sarebbe meglio dire a un grande classico. Uno dei pennelli più “comfort” quando ci si trucca, ovvero un pennello piatto, ottimo per applicare gli ombretti tamponandoli sulla palpebra mobile e per rendere il colore pieno, intenso e vibrante. Lo stesso compito che potrebbe svolgere un dito, quindi, ma con la differenza che il dito preleva più colore che, grazie alla pressione esercitata, lo rende più pieno vivace.

La differenza si nota soprattutto con ombretti metallici, glitter o shimmer. Provate ad applicarli su un occhio con il pennello e sull’altro con il dito: noterete come il lato in cui avrete applicato l’ombretto con il dito risulterà molto più intenso, brillante e le perle saranno molto più riflettenti. Se però preferite utilizzare solo i pennelli, lui sarà il vostro migliore amico per applicare qualsiasi tipo di ombretto sulla palpebra mobile.

Fenty Beauty All-Over Eyeshadow Brush 200. Prezzo: 23,50€ su Sephorait