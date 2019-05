Eyeliner sfumato semplice e veloce: ecco come realizzarlo!

editato in: da

Ti piace l’eyeliner ma proprio non riesci a realizzarlo? Lo vedi sugli altri e te ne innamori ma poi su di te non fa lo stesso effetto? Magari il tuo occhio non è il più adatto per l’eyeliner grafico, realizzato con prodotti liquidi o gel… Ma potresti provare con l’eyeliner sfumato!

Si adatta maggiormente a tante forme di occhio, è facile, veloce e a prova di sbaglio! In questo tutorial ti mostro come realizzarlo in pochissimi step e vedrai quanto è semplice da replicare. Basta una matita, qualche ombretto e tanto mascara ed il gioco è fatto!

Per questo look ho usato una matita Essence, la pelette Dreamy Eyeshadow Palette di Nabla Cosmetics ed il mascara Total Temptation di Maybelline.