La matita occhi non avrà più segreti per te, grazie a questi consigli

Fonte: iStock Gli step by step per truccare gli occhi

Facile da utilizzare e adatta a chi è alle prime armi tutte noi abbiamo iniziato a truccarci usando la matita occhi per passare solamente dopo molti esercizi e tanta manualità ad eyeliner e trucchi elaborati.

Perfetta soprattutto per le più giovani la matita occhi (anche colorata o con glitter) è l’ideale per iniziare a scoprire il mondo del make-up, senza far arrabbiare troppo i genitori ma al contempo facendoci sentire un po’ più grandicelle. Prodotto must-have da avere sempre (e per sempre nel beauty case) si possono realizzare tanti make up con questo cosmetico ma seppur molto semplice va saputo utilizzare per evitare di combinare dei pasticci.

Matita per occhi: il cosmetico must have per iniziare a truccarsi

Passaggio fondamentale nella vita di un’adolescente, la matita per occhi rappresenta – insieme al mascara – il primo vero trucco. Se infatti già alle scuole medie alcune ragazzine iniziano a truccarsi con lucidalabbra e blush, è solo con in mano una matita per occhi che si inizia a scoprire il mondo del make up.

Se una volta si usava di nascosto quella della mamma o della sorella maggiore oggi le cose sono molto cambiate. La società è infatti molto più aperta all’uso del makeup e fin da piccole è possibile iniziare a sperimentare con il trucco, per trovare il modo di esprimere la propria personalità e stile. Fondamentale però è non esagerare e soprattutto se alle prime armi imparare step by step ad usare la matita occhi.

In commercio infatti ne esistono di molte tipologie, caratterizzate da mine più morbide o più dure, colorate, con micro glitter, da temperare o automatica. Come si capisce qual è la migliore? Solo attraverso l’esperienza.

Come scegliere la matita occhi

Partiamo dalle basi. Una buona matita occhi deve essere: cremosa, ovvero facile da applicare, scrivente, facile da sfumare e a lunga tenuta. Sulla rima interna dell’occhio è preferibile applicare una matita kohl o kajal a lunga tenuta: la sua formulazione specifica fa sì che la texture resista tendenzialmente più a lungo durante la giornata. Mentre, le matite a punta morbida possono essere utilizzate sia per tracciare sulla palpebra che sfumare per creare una sorta di ombretto.

Le matite da temperare possono essere leggermente più difficili da utilizzare e devono essere sempre ben appuntite per consentire di ottenere un tratto netto e deciso. Più facili sono quelle automatiche, dalla texture morbida e punta sempre pronta all’uso.

Marrone, nero e blu: i colori basic

Importante quando ci si approccia al mondo beauty è anche la scelta delle nuance da utilizzare. Tra i più indicati per le giovanissime c’è la matita occhi marrone, non troppo invadente e dall’allure decisamente naturale. Immancabile il nero, per le più coraggiose e che vogliono sperimentare trucchi “da grande”, mentre le ragazze più creative possono osare con la matita occhi blu, adatta sia per chi ha un iride scura che blu.

E se si vogliono seguire le tendenze del momento? Via libera a matite occhi nei toni pastello, con cui creare dei disegni grafici e linee rocambolesche ma anche da sfumare con i polpastrelli creando così una base colorata. Ma non solo. Adatte anche se si è alle prime armi le matite occhi possono essere arricchite da micro glitter, per realizzare un trucco più particolare (adatto alle prime uscite serali) e un po’ più glamour.

Fonte: iStock

Matita occhi in modo semplice: gli step

Fondamentale per mettere la matita in modo corretto è utilizzarla sempre appuntita. In questo caso infatti è importante avere sempre nel beauty case un temperino, per poter ottenere un bella punta anche fuori casa.

Primo step quindi appuntare la matita occhi, poi in secondo step procedere realizzando una linea super sottile dall’esterno dell’attaccatura delle ciglia fino alla parte più interno dell’occhio. Un trucchetto per principianti? Fate dei piccolissimi trattini che poi successivamente verranno uniti per ottenere una linea più decisa e continua. Et voilà, il gioco è fatto!

Come evitare le sbavature

Ma come evitare che la matita sbavi e coli? Un segreto molto semplice è quello di applicare sulla palpebra un velo di ombretto rosa, in questo modo la pelle sarà più opaca e la matita occhi durerà più a lungo. Un altro metodo è quello di utilizzare un primer occhi, in questo caso basterà picchiettare un po’ di prodotto in modo da far durare più a lungo la matita.

Matita sotto gli occhi: a chi sta bene

Già per le più esperte la matita occhi può essere applicata anche nella rima interna per dare maggiore profondità allo sguardo. Grazie ad una linea interna scusa, proprio al di sotto dell’occhio, si potrà andare ad esaltare il bianco naturale e dare maggiore rilievo al colore dell’iride.

Per realizzare la linea perfetta però bisogna fare attenzione, per evitare di farsi male o rovinare il trucco. Importare quindi in questo caso è usare una matita dalla punta decisamente morbida, facilitando così il processo di make up e colorando bene la zona. L’importante è tratteggiare una linea che segua l’attaccatura delle ciglia e la forma naturale dell’occhio.

Le differenze tra occhi grandi e piccoli

Attenzione però a quando utilizzate la matita occhi nella rima interna inferiore: se avete gli occhi grandi potete tranquillamente applicare la matita nera interamente ma se sono già piccoli o incappucciati meglio preferire colori più accesi (come il verde e l’azzurro) oppure il color burro, un bianco leggermente più caldo da utilizzare per ingrandire otticamente l’occhio.

Come sfumare la matita occhi

Infine la matita occhi può essere anche sfumata, ottenendo così un trucco dal sapore più deciso perfetto quindi se si vuole dare allo sguardo un sapore più rock.

Come fare? Basterà applicare la matita sulla linea superiore delle ciglia e prima che il colore si sia asciugato procedere con un pennellino alla sfumatura. Il segreto? Spingere il colore verso l’esterno per dare agli occhi una forma allungata simile all’eyeliner e intensificare lo sguardo.