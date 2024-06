Come realizzare una coda di cavallo perfetta

Beauty addicted da quando ha memoria e giornalista freelance, ha collaborato con testate nazionali online per la redazione di articoli sui temi della bellezza, arte e design. Per DiLei si occupa di beauty, dalle tendenze make-up ai consigli per la skincare.

Facile, versatile e declinabile in mille modi, la coda di cavallo è non è solo l’acconciatura più veloce da realizzare, ma nelle ultime stagioni è diventata protagonista delle tendenze della sua versione più audace, ovvero ultratirata e pettinata, perfezionata al massimo. È sinonimo di look casual, ma se realizzata con cura sa essere anche estremamente glamour grazie a styling e accessori, senza contare che è sempre il look giusto tra un lavaggio e l’altro per camuffare i capelli quando non sono freschissimi e quando il clima è umido e il crespo è in agguato.

Coda di cavallo perfetta: riga sì o riga no?

Se non hai la frangia, prima di raccogliere i capelli, puoi scegliere se fare la riga in centro oppure laterale, oppure ancora se preferisci tirare i capelli semplicemente tutti indietro, ma la riga definita sappiamo bene essere il trend del momento, quindi realizzatela in maniera precisa e da là pettinate la chioma. Altrimenti, lasciate morbidi i vostri capelli e create un raccolto morbido, ideale soprattutto se avete la frangia, optando per una coda media o bassa.

Coda di cavallo perfetta: la versione easy

La classica coda non è da sottovalutare: se non creata con attenzione rischia di apparire un po’ sciatta e improvvisata. Se i capelli sono freschi di shampoo e volete realizzarae una alta, è meglio vaporizzare un fissante sulla chioma: dopo l’asciugatura, passate un pettine di legno a maglie larghe e sollevate i capelli verso l’alto e aiutandovi con il pettine fermateli con un elastico. Semplice, chic ma sempre perfetta, anche quando fa caldo. Per l’effetto tirato, invece, ripassate il pettine ma a maglie sottili e dopo aver raccolto i capelli vaporizzate una lacca fissante: in questo modo potete evitare di usare la piastra per lisciare la chioma.

La coda tirata di tendenza

Per creare una coda sleek, ovvero piatta sulla testa e pettinata in maniera ultra precisa, bisogna seguire gli stessi passaggi di una tirata semplice ma aggiungendo il gel. È lui che blocca i capelli in maniera precisa e consente soprattutto di ottenere l’effetto glossato tipico di questo look. Va distribuito sulla parte superiore della testa quindi pettinata la chioma con un pettine a denti stretti partendo dalla riga o dall’attaccatura, lavorando ciocca per ciocca per poi chiudere la chioma, non prima di aver ripassato il risultato con una spazzola da acconciatura, che ha una forma stretta e verticale, e setole fisse, e un po’ di cera in stick. Si fissa tutto con la lacca e soprattutto uno spray illuminante, l’acconciatura cool è servita, infatti, la coda vera e propria basterà ripassarla con una piastra per lisciarla.

La coda di cavallo retrò

Lo stile vintage da copiare è quello che spopolava negli anni Cinquanta o negli anni Sessanta, ovvero con un ampio ciuffo frontale cotonato e voluminoso. Per realizzare l’acconciatura prendete le ciocche frontali e cotonatele: se avete la riga laterale sarete avvantaggiate, altrimenti vi basterà unirle e raccoglierle a conchiglia con delle forcine e fermare il ciuffo sopra la testa. Realizzate la coda alta dopo aver cotonato leggermente i capelli in modo che rimangano gonfi in centro e in ultimo girate le punte verso l’alto come si usava un tempo, con le mani o con la piastra. È il momento dei tocchi finale: spruzzate un po’ di siero anticrespo sulle punte e mascherate l’elastico con una ciocca di capelli, magar annodando un foulard grande e colorato con gli angoli che ricadono sulle spalle.