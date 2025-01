Gestire la frangia. I prodotti top secondo l’esperta (e il segreto per averla perfetta)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Come gestire la frangia

Gestire la frangia può essere un vero e proprio incubo, soprattutto se sei alle prime armi. A tendina, scalata oppure dritta, è perfetta per regalare stile alla chioma, ma richiede anche particolari attenzioni.

Il primo problema? La frangia tende a sporcarsi facilmente e lavarla non è mai semplice. Abbiamo chiesto aiuto all’esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, per scoprire tutti i segreti per gestire la frangia facilmente e per realizzare uno styling perfetto con pochi prodotti a prezzi super convenienti!

Come mantenere la frangia pulita

Inutile negarlo, la frangia è tanto bella quanto difficile da gestire, soprattutto quando si tratta di tenerla pulita. Ci sono però alcune regole che si possono seguire per tenerla sempre in ordine (o almeno provarci) approvate dalla nostra esperta Camilla Gentili.

“La regola numero uno? Non toccare la frangia” – ci spiega l’esperta – “Le nostre mani infatti contengono sebo naturale, ma anche residui di creme e oli. Se tocchiamo in continuazione i capelli andranno a depositarsi sulla frangia, sporcandola”.

La frangia inoltre si appoggia sulla pelle della fronte, per questo motivo tende a sporcarsi con maggiore facilità. “Quando si effettua la skincare” – svela l’esperta – “Sarebbe meglio alzarla con una mollettina. Inoltre consiglio sempre di non abbondare con la quantità di prodotto sulla fronte, la frangia infatti aumenta con la sua presenza la produzione di sebo in quest’area. L’ideale sarebbe effettuare ogni tanto una maschera purificante solamente in questa zona specifica”.

Un altro consiglio è quello di usare il potere del risciacquo acido: “Aiuta a rimuovere i residui di calcare che sono presenti nell’acqua e rendono i capelli crespi. Inoltre consente di richiudere le cuticole dei capelli, rendendo la frangetta pulita, lucente e morbida, semplice da pettinare”.

Maternatura spray risciacquo acido Risciacquo acido per capelli

Quello di MaterNatura è arricchito con acido glicolico e acido lattico, due ingredienti che contrastano l’azione dei residui di calcare. Il prodotto inoltre contiene estratti di mango, che riparano i capelli danneggiati, e oli essenziali di geranio rosa e agrumi, ottimi per la vitalità del bulbo pilifero.

Come dare volume alla frangia

“Il problema principale di chi ha la frangia” – ci spiega l’esperta – “È che spesso si ritrova a fare i conti con una frangia piatta e senza struttura. Per questo consiglio di utilizzare uno spray volumizzante”.

Un prodotto da usare durante lo styling capace di rendere i capelli più spessi e corposi. Proprio come lo spray volumizzante TIGI che consente di dare corpo alla frangia e rende più semplice l’acconciatura.

“Inoltre” – aggiunge l’esperta – “Ha un’ottima profumazione. In alternativa consiglio uno spray al sale. L’ideale per qualsiasi tipo di capello, sia riccio che liscio”.

In questo caso il prodotto scelto è lo spray al sale marino Charlemagne, che dona densità alla chioma senza lasciare residui, ma nutrendo in profondità.

Spray al sale marino Charlemagne Spray per frangetta al sale marino

Che spazzola usare

Quando si parla di frangia anche la spazzola scelta è fondamentale. Camilla Gentili ci consiglia la spazzola tonda Vista: “Ottima per dare volume e rendere più semplice lo styling. L’ho scelta in bambù e con setole di cinghiale per evitare l’effetto crespo e proteggere i capelli. In più la confezione comprende un pettine a coda che si può usare per pulire la spazzola, un’operazione essenziale se vogliamo avere una frangia pulita”.

Lavare solo la frangetta? Sì, si può

Chi ha sfoggiato almeno una volta nella vita la frangetta lo sa: i capelli in questa zona tendono a sporcarsi facilmente. Un aiuto prezioso arriva dallo shampoo secco che consente di lavare solo la frangetta, rendendo i capelli puliti e splendenti, ma anche – è non è poco – regalando il giusto volume.

Fra i migliori in vendita su Amazon c’è quello firmato Maroccanoil, approvato dall’esperta: “Lo apprezzo perché non lascia residui biancastri, inoltre protegge i capelli dai raggi UVA e UVB, nutrendoli in profondità grazie all’olio di Argan contenuto nella formulazione”.

Maroccanoil shampoo secco Shampoo secco per frangetta

Usarlo è semplicissimo: basta agitare il prodotto e spruzzare a circa 20 centimetri dalle radici della frangetta. Lascia asciugare, poi massaggia il cuoio capelluto proprio come faresti con uno shampoo. Infine spazzola la chioma.

