Irish hair, l’esperta ci svela come riconoscerli e come prendersene cura (finalmente)

Il trend capelli più virale del momento su Instagram e TikTok? Senza dubbio è quello degli irish hair! Tutti ne parlano e sfoggiano chiome favolose sui social, condividendo consigli, ma anche dubbi su come lavare gli irish hair e realizzare uno styling a regola d’arte.

Abbiamo chiesto aiuto all’esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, per scoprire qualcosa di più su questo super trend!

Cosa sono gli irish hair

Ma partiamo dalle basi: cosa sono gli irish hair? Si tratta di capelli che vengono spesso sfoggiati dalle donne irlandesi (da qui il nome) e sono caratterizzati da una chioma più liscia sulla parte superiore della testa e ondulata (o riccia) nella zona inferiore. Una tipologia di chioma che appartiene sopratutto alle donne che provengono dall’Irlanda ma che, in realtà, è piuttosto comune nel resto d’Europa per chi ha questa tipologia di riccio.

Come prendersi cura degli irish hair

“Per prendersi cura degli irish hair” – ci rivela l’esperta – “È essenziale puntare su uno styling specifico e strategico che tenga conto delle due texture differenti”. La chioma nelle sue due parti, infatti, ha bisogno di cure e di prodotti differenti. Per questo, pur se molto affascinanti e desiderati dai più da quando l’hair look ha spopolato su TikTok, i capelli hanno bisogno di una specifica routine.

Partiamo dunque dal lavaggio: “Consiglio di usare prodotti che siano adatti sia per capelli lisci che mossi. Scegliete uno shampoo idratante e delicato per detergere il cuoio capelluto. Fra i migliori troviamo quello firmato Matrix con miele di manuka, ottimo per regalare alla chioma una texture setosa e morbidissima, idratando in profondità”.

“Se la chioma è anche secca” – rivela Camilla Gentili – “Consiglio di usare lo shampoo ai semi di lino di Alfaparf, super delicato e nutriente”.

Il plus è dato dagli agenti anti inquinamento e dal filtro UV per contrastare gli effetti dei radicali liberi sulla salute del capello.

Per quanto riguarda lo styling invece è importantissimo scegliere prodotti che consentano di definire le onde senza appesantirle o ungerle, lavorando gli irish hair ciocca per ciocca.

“Il problema principale degli irish hair è dato dal fatto che i capelli tendono a restare piatti nella parte superiore, arricciandosi invece in quella inferiore. Per questo è necessario optare per consentano di ottenere su tutta la chioma delle onde, neutralizzando l’effetto crespo”, spiega Camilla Gentili.

“Se cercate un gel che definisca senza appesantire” – rivela l’esperta – “Scegliete Cocunat capelli ricci che permette di definire al meglio i ricci, evitando l’effetto crespo”.

Super recensito, questo gel contiene ingredienti attivi che permettono di idratare i ricci e di impedire l’effetto fizz, trattenendo l’acqua all’interno della radice. Dunque modella e non è aggressivo, regalando irish hair da favola, luminosissimi e morbidi.

“Se cercate una crema senza risciacquo invece” – aggiunge Camilla Gentili – “È ottima quella di Kerastase. Si applica in pochi minuti, usando una piccola noce di prodotto, rendendo la capigliatura morbidissima, grazie ad una combinazione di miele di manuka e ceramide”.

Per un effetto refresh, infine, largo spazio allo spray ravviva ricci, sempre firmato Kerastase, che idrata i ricci e dona elasticità: “L’ideale per ravvivare gli irish hair durante la giornata o prima di un appuntamento importante”.

Come usare questi prodotti? Ce lo spiega Camilla Gentili: “Partiamo dai capelli umidi. Applicate in modo uniforme una mousse, usando più prodotto sulla parte superiore e meno su quella inferiore. In questo modo riusciremo a fare una maggiore consistenza alla chioma”.

“Cercate poi di lavorare le ciocche con le dita, definendo i ricci. Un altro step importante consiste nell’assorbire l’umidità presente in eccesso con un asciugamano in microfibra. In questo modo le onde manterranno al meglio la loro forma. L’ultimo passaggio consiste nell’utilizzare un diffusore: asciugate con una temperatura media, tenendo la testa capovolta. E il gioco è fatto!”.