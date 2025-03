Le liquid waves sono di tendenza: i prodotti consigliati dall’esperta per rifarle a casa

Pronta per provare le liquid waves? Abbiamo trovato i prodotti migliori per crearle, che puoi avere anche tu, grazie al consiglio dell'esperta Camilla Gentili

A metà fra lo chic e il bucolico, le liquid waves sono le nuove onde capelli di tendenza. Eredi della glass skin, sono la trasposizione di questa tendenza coreana nella chioma, con lunghezze dall’effetto acquoso e riflettente.

Adorate dalle celebrity e sfoggiate sul red carpet, le liquid waves sono caratterizzate da onde morbidissime e lucide, super specchiate. Abbiamo chiesto all’esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, di svelarci come replicare questo trend capelli a casa.

Cosa sono le liquid waves?

Ma cosa sono le liquid waves? A spiegarcelo è l’esperta Camilla Gentili. “Si tratta di uno styling – ha svelato – “Che prevede onde precise e spesse, così lucide da sembrare che siano fatte d’acqua. Questo look in particolare è caratterizzato da compattezza e volume, per uno stile mosso, ma super sofisticato e ordinato”.

Come fare le waves senza piastra

Ciò che caratterizza maggiormente le liquid waves è l’effetto scolpito e liscio, come se le onde fossero sigillate da uno strato di vetro.

“Per ottenerle – ci ha raccontato l’esperta – “È essenziale preparare i capelli in modo adeguato. Prima di tutto lavate la chioma con shampoo e balsamo idratanti. Poi asciugate la chioma con una spazzola rotonda, senza dimenticare di usare un termoprotettore. Questa fase è essenziale, perché dovrete usare la spazzola per realizzare dei movimenti ad S”.

“Il mio consiglio è quello di usare una spazzola che sia ampia, per creare delle onde larghe e morbide. Terminate l’haircare routine utilizzando un olio, un siero oppure uno spray capace di donare un effetto lucentezza”.

Che prodotti usare per fare le liquid waves?

Quali prodotti utilizzare per creare le liquid waves? Come svelato dall’esperta tutto parte dall’uso di prodotti super idratanti e capaci di rendere lucidissima la chioma.

“Partiamo da una combo vincente, quella di Kérastase. Lo shampoo e il balsamo idratanti hanno una formulazione specifica per nutrire in profondità la fibra capillare e rigenerarla, rendendo le onde luminosissime”.

“Sempre di Kérastase – ha rivelato Camilla Gentili – consiglio questo olio termoprotettore. La formulazione con olio di argan, marula e camelia permette di lucidare le lunghezze e definire i ricci, rendendoli splendidi”.

Fra i prodotti senza risciacquo, capaci di illuminare al massimo la chioma, c’è anche l’olio styling forever glow. “Ha un prezzo piccolo per un prodotto davvero valido. Aiuta lo styling, protegge la chioma dalle aggressioni esterne e rende i capelli super lucidi, con un effetto specchiato favoloso!”.

Infine lo styling termina con Davines More Inside. “Una vera e propria nebbia scintillante capace di rendere i capelli luminosissimo, contrastando anche l’effetto fizz”.

Come far durare le liquid waves?

Dopo aver creato le liquid waves è essenziale far durare questo styling favoloso con alcuni accorgimenti. “Per ravvivare le liquid waves durante la giornata scegliete prodotti che vadano a idratare le ciocche, senza appesantirle, ridefinendo le onde semplicemente con la spazzola o – in alternativa – anche con le dita”.

“Consiglio per questa operazione un olio effetto seta che non appesantisce e dona idratazione per 48 ore”.

