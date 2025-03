Tendenze capelli primavera 2025, tagli e colori ideali per i 40 anni

I migliori tagli e colori per valorizzare la chioma nella primavera 2025. Dal lob al balayage dorato, ecco le scelte più eleganti per un look fresco e raffinato

La primavera 2025 porta con sé un vento di freschezza anche nel mondo dell’hairstyling. A 40 anni, il desiderio di un look che valorizzi i lineamenti senza appesantire diventa una priorità. E non si tratta solo di taglio: il colore gioca un ruolo fondamentale per donare luminosità e freschezza al viso.

Le tendenze capelli primavera 2025 offrono un mix perfetto tra modernità e versatilità, con tagli pratici ma sofisticati e tonalità in grado di esaltare la bellezza naturale. Scopriamo insieme le opzioni più adatte per un cambio di look all’insegna dell’eleganza.

Tagli di capelli per i 40 anni: freschezza e movimento

La regola d’oro per chi è alla ricerca di un taglio in grado di regalare qualche anno in meno senza stravolgere la propria identità è puntare su scalature strategiche e linee morbide. Ecco i tagli must-have della primavera 2025.

Il lob: l’eleganza senza tempo

Il long bob , o semplicemente “lob”, continua a essere il taglio più amato dalle quarantenni. La sua lunghezza, che sfiora le spalle, permette di giocare con styling diversi : onde morbide per un look romantico o un liscio impeccabile per un effetto più sofisticato. Michelle Cleveland, celebrity hairstylist, lo definisce “ il taglio passe-partout per chi vuole rinnovare la propria immagine senza eccessi”.

Pixie cut: grinta e leggerezza

Per chi desidera un cambio radicale, il pixie cut è la scelta vincente. Audrey Hepburn lo ha reso iconico, Kasia Smutniak lo ha reso sexy, e ora il pixie torna alla ribalta con un tocco contemporaneo. Perfetto per mettere in risalto zigomi e sguardo, può essere personalizzato con frange sfilate o ciuffi più lunghi per un effetto meno rigoroso.

Il bob alla francese

Un altro taglio amatissimo per la primavera 2025 è il bob corto e leggermente mosso, noto come “French bob” . Questo taglio è ideale per chi cerca un look raffinato e giovane senza rinunciare a un pizzico di nonchalance. Il segreto per renderlo attuale? Una piega morbida e naturale, con punte leggermente spettinate.

Scalature e volume naturale

Se non vuoi rinunciare ai capelli lunghi, la chiave sta nelle scalature. “I capelli scalati creano movimento e alleggeriscono la chioma, dando un aspetto più fresco e dinamico”, spiega Rossano Ferretti, guru dell’hairstyling. Un taglio a più livelli, magari abbinato a una frangia a tendina, è l’ideale per incorniciare il viso senza appesantirlo.

Colori capelli primavera 2025: riflessi luminosi e naturali

A 40 anni, la scelta del colore giusto diventa fondamentale per illuminare il volto e attenuare i segni del tempo. Le tendenze capelli primavera 2025 puntano su tonalità calde e sfumature naturali, capaci di donare luce senza risultare eccessive.

Balayage dorato: effetto sole tutto l’anno

Il balayage continua a essere il protagonista assoluto. Per le quarantenni, la scelta vincente è una base calda, arricchita da riflessi color miele, caramello o dorato. “Il balayage è un vero e proprio trattamento di luce per il viso”, spiega la colorista Helen Reavey, “perché crea un effetto sfumato naturale che si adatta a ogni tonalità di pelle”.

Bronde: il mix perfetto tra biondo e castano

Per chi non vuole rinunciare alla profondità del castano ma desidera un tocco di luminosità, il bronde è la soluzione ideale. Questa sfumatura intermedia tra il biondo e il castano valorizza l’incarnato e conferisce un aspetto più giovane e radioso.

Castano cioccolato con riflessi nocciola

Le chiome castane trovano nuova vitalità grazie a sfumature nocciola e mogano, che donano tridimensionalità al colore. Per un effetto ancora più sofisticato, si può optare per un glossing finale che esalta la lucentezza dei capelli.

Rosso rame: un tocco audace e sofisticato

Se hai voglia di osare, il rosso rame è la nuance più trendy della stagione. Perfetto per chi ha una base castana o biondo scuro, regala un’allure sofisticata e chic, mantenendo un effetto naturale grazie a sfumature calde e avvolgenti.

Bangs o non bangs? Il dilemma della frangia

Un altro grande ritorno della primavera 2025 è la frangia che, può diventare una grande alleata, ma solo se scelta con cura.