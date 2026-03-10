Margot Robbie, nuovo taglio e top trasparente

Getty Images-IPA Cime tempestose: gli incredibili abiti di Margot Robbie alle premiere

Alla Paris Fashion Week basta un dettaglio per cambiare l’atmosfera di una sfilata. A volte è un abito, altre una presenza. Quando arriva Margot Robbie, però, succede spesso qualcosa di più interessante: un gesto di stile capace di accendere conversazioni, selfie e sguardi curiosi tra le prime file. Questa volta non è stato soltanto il suo look a far parlare, ma anche un taglio di capelli tutto nuovo. E, come spesso accade quando si tratta di Margot Robbie, il risultato è una combinazione perfetta tra naturalezza e glamour.

Margot Robbie sorprende con il nuovo taglio: bob con frangia spezzata

L’attrice australiana ha fatto il suo ingresso alla sfilata Chanel autunno/inverno 2026–2027 durante la Paris Fashion Week con un’immagine completamente rinnovata. Non un cambiamento radicale, ma uno di quelli che le fashion addicted riconoscono subito: più fresco, più contemporaneo, più sofisticato.

Per mesi Margot Robbie era stata associata a una chioma lunga, bionda e morbida, quasi romantica. Un hairstyle che aveva accompagnato il tour promozionale di Wuthering Heights, il nuovo adattamento cinematografico diretto da Emerald Fennell in cui l’attrice interpreta Catherine Earnshaw accanto a Jacob Elordi. Le onde lunghe e luminose evocavano perfettamente l’estetica gotica e malinconica del film, quasi un’estensione visiva del personaggio.

Poi, improvvisamente, il cambio di scena. Alla sfilata si è presentata con un taglio completamente diverso: un lob, ovvero quel taglio intermedio tra il bob classico e la lunghezza media che sfiora la clavicola. Una lunghezza che il mondo della moda ama da sempre perché versatile, elegante e sorprendentemente moderna.

Il nuovo taglio di Margot Robbie è stato realizzato dall’hairstylist Cervando Maldonado, uno dei nomi più richiesti tra le star di Hollywood. Il risultato è un bob leggermente scalato, mosso con naturalezza e accompagnato da una frangia “broken”, cioè volutamente irregolare. Non una frangia piena e geometrica, ma ciocche leggere che sfiorano la fronte con un movimento morbido e spontaneo.

Questa tipologia di frangia, chiamata appunto broken bangs, è molto amata dagli hairstylist perché dona movimento al volto e può essere portata in modi diversi: più aperta, spettinata oppure quasi invisibile. Nel caso di Margot Robbie, il risultato è una cornice delicata che addolcisce i lineamenti senza appesantire lo sguardo. Il biondo resta quello iconico dell’attrice: luminoso, naturale, attraversato da riflessi dorati che sembrano catturare la luce a ogni movimento. Una tonalità che negli anni è diventata quasi una firma visiva per lei.

Secondo Maldonado, il bob con frangia è uno dei tagli più contemporanei del momento. “Il bob con frangia è un look moderno perfetto per la primavera. È uno stile semplice, facile da gestire e molto versatile”. Non è difficile immaginare perché sempre più attrici lo stiano scegliendo.

Il look Chanel: top trasparente e denim rilassato

Se il nuovo taglio ha catturato subito l’attenzione, il look scelto per la sfilata Chanel racconta un’altra storia di stile. Una storia fatta di leggerezza, minimalismo e piccoli contrasti sofisticati.

Margot ha scelto un outfit essenziale ma costruito con grande precisione estetica. Il pezzo centrale è un top trasparente in tessuto impalpabile color avorio, quasi etereo. Il taglio è quello di una semplice canotta con scollo arrotondato, ma la costruzione del capo è molto più interessante. Il tessuto è una sorta di chiffon sottilissimo che lascia intravedere la lingerie sottostante. Sotto il top, infatti, si intravede una delicata bralette bianca, con una lavorazione romantica che aggiunge una nota femminile e sensuale senza risultare mai eccessiva.

La stratificazione è studiata con attenzione: la canotta è leggermente più lunga e cade morbida sul busto, creando un effetto fluido che contrasta con la struttura del denim. Il top si sovrappone infatti a un secondo strato in tessuto satinato color ghiaccio, tagliato con un orlo asimmetrico che scivola sui fianchi. Un dettaglio quasi impercettibile, ma che rende l’insieme più sofisticato.

La parte inferiore del look è dominata da un paio di jeans dal taglio rilassato. Non skinny, non flare: un denim dalla gamba dritta e morbida che cade fino alle scarpe con un effetto leggermente slouchy. Il lavaggio è un blu medio leggermente sfumato, con cuciture color tabacco che ricordano il denim classico. Una scelta che crea un contrasto interessante con la leggerezza del top.

