Margot Robbie, abito vittoriano e diamanti da 100 carati per Cime Tempestose. L’intesa con Jacob Elordi

Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati i protagonisti assoluti della premiere parigina di Cime Tempestose: sul red carpet outfit vittoriani e feeling al top

Ormai manca sempre meno al 13 febbraio, giorno in cui finalmente uscirà l’attesissimo adattamento cinematografico del romanzo del 1847 di Emily Brontë, Cime Tempestose. E, neanche a dirlo, l’attesa è tutta per loro, i due protagonisti che stanno facendo letteralmente impazzire i fan con le loro apparizioni sui red carpet più glamour: Margot Robbie e Jacob Elordi. Belli, pieni di talento e tra i volti più amati del cinema conteporaneo, Margot e Jacob sembrano proprio avere un’intesa pazzesca non solo sul set, ma anche fuori, tanto da aver scatenato una valanga di supposizioni su un possibile legame speciale che li vedrebbe coinvolti. Per la premiere parigina del film, i due attori hanno sfoggiato dei look davvero unici, di chiara ispirazione vittoriana, perfettamente in sintonia con i ruoli interpretati in Cime Tempestose e che gli hanno fatto conquistare i flash dei fotografi e le copertine patinate delle più importanti riviste di moda.

Margot Robbie, l’abito bordeaux ispirato a Rossella O’Hara

Quando Margot Robbie e Jacob Elordi calcano lo stesso tappeto rosso, l’aria cambia immediatamente diventando subito più elettrica, glamour e carica di aspettative. Sì perché i due attori, che già brillano per bellezza, talento e carisma, quando si trovano uno a fianco all’altra sembrano davvero sprigionare un’aura magica. Così la premiere parigina di Cime Tempestose, la nuova e audace rivisitazione cinematografica firmata da Emerald Fennell, non è stata soltanto un evento cinematografico, ma una vera e propria sfilata di stile, fascino e sottili tensioni romantiche che hanno fatto impazzire tutti.

Margot, ormai incoronata icona di moda oltre che star del grande schermo, ha trasformato ogni apparizione promozionale del film in un capitolo di un romanzo visivo fatto di velluti, silhouette scolpite e dettagli preziosissimi. A Los Angeles prima, e poi a Parigi, ha giocato con un’estetica gotica-romantica che sembrava dialogare direttamente con l’anima tormentata di Catherine Earnshaw, la protagonista del racconto.

Il momento più chiacchierato è stato però senza dubbio il red carpet parigino, dove Robbie è apparsa in una creazione Chanel che mescola rigore couture e sensualità sottile: l’abito sembra un omaggio al Red Velvet Dress disegnato dal costumista Walter Plunkett e indossato da Vivien Leigh nei panni di Rossella O’Hara in Via col Vento nel 1939.

Caratterizzato da un corpetto strutturato con la vita strettissima e una gonna ampia e drappeggiata, l’abito in velluto bordeaux indossato da Margot è un vero e proprio tributo al cinema in costume.

Ad illuminare il tutto, l’attrice ha indossato un choker con splendidi diamanti color champagne da 100 carati che scintillavano sotto i flash dei fotografi, trasformando così l’outfit di ispirazione vittoriana in un look davvero iconico e prezioso.

Accanto a lei, Jacob Elordi ha incarnato alla perfezione il moderno Heathcliff: elegante e intenso, con i suoi look total black, sempre impeccabili che hanno creato un contrasto raffinato con il romanticismo teatrale di Margot, dando vita a una coppia visivamente magnetica. Non si trattava solo di outfit coordinati, ma di una vera sintonia estetica, come se i due stessero continuando la narrazione del film anche fuori dallo schermo.

Margot Robbie e Jacob Elordi, intesa perfetta anche fuori dal set

Cresce dunque l’attesa per la visione di Cime Tempestose e per ritrovare anche sul grande schermo quella chimica incredibile che sembra essersi creata proprio tra i protagonisti. Quello che infatti salta di più agli occhi, al di là della trasposizione cinematrografica, è proprio il rapporto speciale che è nato tra Margot Robbie e Jacob Elordi, due delle star più affascinanti della loro generazione.

Sul set infatti i due hanno dato vita a una Catherine e a un Heathcliff viscerali, tormentati, decisamente reali nella loro passione, e proprio questa intensità ha fatto nascere sospetti, sguardi maliziosi e mille teorie tra fan e addetti ai lavori. Anche perché Elordi è tornato single da qualche mese.

Durante le interviste i due si punzecchiano con ironia, si difendono a vicenda con tenerezza e raccontano di un legame creativo così forte da sembrare quasi intimo. A far impazzire i social sono stati poi quei dettagli che sembrano usciti da un romanzo gotico: anelli coordinati, regali simbolici, risate complici rubate tra una scena e l’altra tanto che c’è chi parla di semplice professionalità, chi di strategia promozionale impeccabile e chi, invece, giura che tra loro ci sia molto di più.

Di certo, la loro sintonia ha dato al film un’aura ancora più romantica e misteriosa, trasformando ogni apparizione pubblica in un piccolo evento carico di fascino e tensione.