“Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli si sono lasciati”: è finita tra la star e il suo storico amore

Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli si sono lasciati: la fine della relazione dopo quattro anni di alti e bassi

IPA Jacob Elordi torna single: è finita con Olivia Jade Giannulli

Jacob Elordi è tornato single. Dopo quasi quattro anni di alti e bassi con Olivia Jade Giannulli tra viaggi, gossip e momenti di pausa, la relazione si è ufficialmente chiusa. I due si erano conosciuti nel 2021 e, nonostante i tentativi di tenere la storia lontana dai riflettori, sono sempre rimasti nel radar del gossip.

Ora le strade si dividono: Jacob è stato avvistato a una festa con Kaia Gerber, Olivia invece ha fatto le valigie ed è volata a Parigi. Nessun annuncio pubblico, nessun dramma plateale: solo la fine di una storia che per un po’ aveva fatto sognare.

Jacob Elordi, è finita con Olivia Jade Giannulli

Dopo una serie di rumors che hanno inevitabilmente acceso l’attenzione sulla loro relazione, sembra che Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli abbiano deciso, questa volta per davvero, di prendere strade diverse. A rivelarlo è stata un’esclusiva di People, che parla di una separazione definitiva dopo quasi quattro anni di relazione fatta di stop e ripartenze.

Fonti vicine alla coppia raccontano che, nonostante una lunga storia d’amore segnata da addii e ritorni di fiamma, per loro è arrivato il momento di chiudere davvero il capitolo.

Le ultime settimane hanno confermato i sospetti: Jacob è stato visto di nuovo in compagnia della sua ex, Kaia Gerber, durante la festa di compleanno di Cara Delevingne a Los Angeles. Un party decisamente pieno di volti noti: tra gli invitati anche Margot Robbie, Selena Gomez, Colman Domingo e Paris Hilton.

Olivia, invece, sembra volersi concentrare sui suoi progetti personali: l’influencer ha infatti raccontato ai fan, in un vlog recente, di essersi trasferita a Parigi “per un po’”, descrivendo l’esperienza come un momento formativo e di crescita.

La storia d’amore tra Jacob e Olivia Jade Giannulli

La loro storia era iniziata alla fine del 2021, quando Jacob e Olivia erano stati avvistati insieme per la prima volta a Los Angeles in un momento in cui entrambi erano già sotto i riflettori: lui grazie al successo della serie tv Euphoria, lei come influencer e figura mediatica di spicco. Fin da subito, la coppia aveva attirato l’attenzione, fino a diventare una delle più seguite sui social e sulle riviste di gossip.

Nel corso degli anni, la relazione è stata un mix di momenti teneri, viaggi insieme e tante foto rubate, ma anche di pause e rotture che hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Nel 2022 è arrivata la prima separazione ufficiale, legata soprattutto agli impegni lavorativi e alla distanza. Ma tra la fine dello stesso anno e il 2023, i due hanno provato a ricucire: sono tornati a farsi vedere insieme, spesso paparazzati in momenti di complicità.

Nel 2024, i rumors li davano di nuovo separati e ufficialmente “single”, una voce che però è stata smentita da fonti vicine alla coppia, confermando che stavano ancora insieme nonostante qualche difficoltà. Ma, nonostante l’affetto e le speranze dei fan, la loro storia è rimasta segnata da un continuo tira e molla che alla fine li ha portati alla rottura definitiva dell’estate 2025. E stavolta niente cliffhanger: il finale, almeno per ora, è scritto. Il capitolo Jacob-Olivia si chiude qui.