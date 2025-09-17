Jacob Elordi non è più single: ritorno di fiamma con l’ex fidanzata Olivia Jade Giannulli

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli sono tornati insieme

Nuovo colpo di scena nella tormentata storia d’amore tra Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli. L’attore australiano e la popolare influencer, che si erano separati lo scorso mese, sarebbero di nuovo insieme: l’ennesimo ritorno di fiamma per la coppia più amata dalla Gen Z, che ha abituato ai fan a continui tira e molla.

Il ritorno di fiamma tra Jacob e Olivia Jade Giannulli

Jacob Elordi non è più single. L’attore australiano è infatti tornato con l’ex fidanzata Olivia Jade Giannulli, dalla quale si era separato lo scorso mese. A condividere la notizia è stato il magazine People, a cui una fonte vicina alla coppia ha rivelato che i due hanno ripreso a frequentarsi: “Anche se la loro è stata una relazione fatta di alti e bassi, continuano a sentirsi e sono sempre rimasti molto amici. La sua famiglia lo apprezza molto e hanno la stessa cerchia di amici,” aggiunge la fonte.

La notizia della riconciliazione arriva una settimana dopo la partecipazione della Giannulli al Toronto Film Festival per sostenere Elordi, che in Canada ha presentato il film Frankenstein. Nonostante sul red carpet l’attore australiano abbia posato da solo, è stato successivamente raggiunto dalla compagna, che lo ha scortato nella sala della proiezione.

Insomma, dopo una piccola turbolenza, sembra finalmente essere tornato il sereno sulla coppia più chiacchierata del momento: la prossima tappa saranno i fiori d’arancio oppure una chiusura definitiva senza possibilità d’appello?

La storia d’amore tra Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli

Le prime indiscrezioni su una possibile relazione tra Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli risalgono alla fine del 2021, quando i due furono avvistati insieme ad un cafè di Los Angeles. All’epoca, il divo 28enne era da poco tornato single dopo la fine della relazione con la modella e attrice Kaia Gerber, e quella con l’influencer americana sembrava solo una frequentazione senza impegno.

Col tempo, la relazione tra i due si è invece rivelata piuttosto seria, seppur segnata da numerosi alti e bassi. Jacob e Jade, infatti, sono stati al centro di molte indiscrezioni e presunte crisi: secondo alcuni report, i due si sarebbero lasciati la prima volta nell’agosto 2022, salvo poi riappacificarsi per trascorrere le vacanze insieme nel 2023 in Italia. Quello stesso anno, la coppia fu anche immortalata sul lago Coeur d’Alene, in Idaho, insieme ai genitori di Jade, Lori Loughlin e Mossimo Giannulli. A gennaio 2024, diversi insider li descrivevano ancora come “molto uniti”.

Una nuova battuta d’arresto era tuttavia arrivata nell’agosto del 2025: l’influencer, dopo aver trascorso l’estate da sola a Parigi per impegni professionali, era stata fotografata a cena negli USA con un altro attore famoso, Glen Powell. Elordi, invece, si era tuffato a capofitto nel lavoro, proseguendo le riprese della nuova stagione di Euphoria a Santa Monica insieme alle colleghe Zendaya e Syndey Sweeney. Dopo l’arrivo del divo alla Mostra di Venezia senza la sua compagna, la separazione sembrava essere definitiva, almeno fino a questo autunno: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra davvero che Jacob e Jade non possano proprio stare l’uno lontano dall’altra.