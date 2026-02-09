Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Margot Robbie è una delle attrici più apprezzate di Hollywood lo dimostra ancora una volta con la sua Catherine protagonista della nuova versione di Cime Tempestose. Una connessione con il personaggio interpretato che abbiamo potuto apprezzare durante le premiere della pellicola attraverso abiti incredibili che hanno un gusto retrò. Attenta a ogni sfumatura, l’attrice australiana non ha tralasciato nessun dettaglio a partire dai gioielli e su tutti spiccano le collane. Quelle di Margot hanno lasciato il segno.

L’interprete di Catherine ha sfoggiato una serie di collane vittoriane tutte bellissime e con pietre preziose che hanno stuzzicato il nostro interesse. Fortunatamente per seguire lo stile di Margot Robbie non dobbiamo spendere una fortuna o andare alla ricerca di cimeli di famiglia. Online molti brand hanno proposto la loro versione di collana vittoriana a prezzi davvero convenienti e adatti a tutte le tasche.

L’iconica collana Taj Mahal Diamond in versione low cost

Durante la premiere Margot Robbie ha sfoggiato un bellissimo abito Schiaparelli, un look completato dalla collana Taj Mahal Diamond appartenuta a Elizabeth Taylor. L’iconica collana formata da un diamante dal taglio a cuore incastonato su una montatura di oro e rubini si rifà all’opulenza dell’età vittoriana.

Un’alternativa low cost è quella di Leafael con pietra di nascita disponibile in differenti colori. Incastonata su una montatura con pietre preziose ha un design moderno per una versione della collana vittoriana rivisitata.

Leafael collana con cuore Il pendente ha un design moderno

La collana vittoriana chroker

Una delle collane vittoriane che ha attirato l’attenzione delle fashion addicted e non solo è stata la collana che ricorda il bracciale da lutto di Charlotte Brontë sorella e scrittrice di Emily e Anne. In epoca vittoriana si ricordavano i defunti realizzando gioielli con i loro capelli. Il risultato è una collana choker che voi potete indossare invece nella versione in velluto e pelle.

Il set composto da ben dieci pezzi ha modelli per ogni occasione, da quelli lisci a quelli con pendenti. Tra questi spicca il girocollo con intrecci e lavorato che ricorda il modello indossato da Margot Robbie.

PAXCOO collana choker Il set ha differenti versioni

La collana vittoriana con pendente a goccia

Oltre a collane con pendenti maxi o modelli lavorati, tra le collane vittoriane sfoggiate da Margot Robbie c’è anche una versione minimal formata da un semplice pendente a goccia su catena di corda.

Beh se volete ricreare lo stesso effetto e renderla protagonista del vostro look per voi c’è il modello di Swarovski. La gemma realizzata in cristallo rosa appartiene alla collezione Lunar e ricorda una delicata goccia d’acqua grazie al suo esclusivo taglio Toupie.

Offerta Collana Swarovski La collana ha un ciondolo a goccia

La collana vittoriana in velluto

Il modello choker è uno dei preferiti tra le collane vittoriane e oltre a quello funerario, Margot Robbie si è fatta conquistare da quello in velluto nero con pietra.

Se è anche tra le vostre preferite, potete trovarla in versione low cost ma con lo stesso risultato opulento. Il modello in tessuto e pizzo ha al centro una pietra nera incastonata su una montatura lavorata.

Collana GILIEYER La collana in pizzo con pietra nera

La collana in velluto rosso

Un altro modello di collana vittoriana choker che merita di diventare la protagonista dei vostri look è quella in velluto rosso con pietra. Una valida alternativa economica è quella di Yolev con un girocollo sempre in velluto rosso cardinale e chiusura placcata in oro. Il pezzo forte è l’aggiunta di una collana con catenina d’oro e un bellissimo pendente rosso.

Collana Yolev La collana in velluto rosso è elegante

