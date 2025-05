La collana indossata da Kristen Bell in Nobody Wants This è la nuova ossessione da indossare. Anche in versione low cost

La nuova ossessione fashion è la collana indossata da Kristen Bell in Nobody Wants This nella sua versione low cost.

Fonte: IPA Kristen Bell

Il nuovo accessorio trendy da indossare d’estate? Senza dubbio la collana di Kristen Bell in Nobody Wants This, da trovare e acquistare anche in versione low cost su Amazon.

Si tratta di una collana che la protagonista dello show Netflix sfoggia in numerose scene e che rappresenta un elemento originale e distintivo. Una collana color oro con le iniziali del personaggio, Joanne, perfetta da abbinare a tantissimi look differenti.

La collana di Nobody Wants This

Nobody Wants This è stata una delle serie tv rivelazioni dell’ultimo anno. Lo show ha conquistato milioni di spettatori su Netflix grazie ad una storia fuori dall’ordinario.

I protagonisti della serie infatti sono Joanne e Noah, due persone molto diverse fra di loro e con stili di vita differenti, che provano a creare una relazione sana e duratura nonostante le difficoltà.

D’altronde Noah e Joanne non potrebbero essere più differenti. Atea e single lei, sempre pronta a parlare di gossip, sesso e uomini nel suo Podcast, senza peli sulla lingua. Uomo ebreo di chiesa lui, rispettoso del Talmud, attento alla privacy e alle tradizioni, reduce dalla relazione con una ragazza ebrea che sembra quasi perfetta.

La scrittura della serie tv è brillante, così come le battute e i momenti spiritosi, ma ciò che conquista sono anche i look, soprattutto quelli di Joanne. Uno dei dettagli più amati è senza dubbio la collana con l’iniziale.

Su Amazon è possibile trovare tantissime versioni di questo accessorio, alcune decisamente low cost, per sentirsi proprio come la protagonista della serie tv.

Partiamo prima di tutto con le proposte multifilo. Joanne infatti ama indossare non una, ma più collane insieme, rendendo unici anche i look minimal.

Se cerchi una collana placcata in oro 14 carati non perderti quella firmata Fioroyal. Disponibile con lettere dalla A alla Z, ha tre fili con trame differenti e un costo decisamente abbordabile (meno di 15 euro!).

Stesso prezzo, ma forma differente per questa collana Joo&Rind che invece mette in evidenza la lettera in acciaio inossidabile e color oro.

Infine se cerchi una collana che sia più discreta e con un design minimal prova quella di BodyBonita. Placcata in oro, è arricchita con un romantico cuoricino ed è davvero deliziosa. Il prezzo? Solo 14,99 euro.

Collana con cuoricino e lettera Collana placcata in oro con cuoricino e lettera

Se non ami le collane multifilo, puoi puntare su un semplice girocollo placcato in oro oppure in acciaio inossidabile e color oro, da abbinare – perché no – ad un paio di orecchini nello stesso stile.

Anche in questo caso le proposte e le possibilità sono molte e il prezzo è davvero piccolo. Se ami i brillantini, ad esempio, prova questa collana con iniziale tempestata di strass! Disponibile in oro o argento, questo accessorio brilla grazie agli zirconi ed è davvero stupendo.

Adori il corsivo? Allora scegli una collana con una lettera realizzata con questo stile, super elegante e perfetta da indossare e…non togliere mai!

L’ultima proposta è tanto semplice quanto amatissima dagli utenti su Amazon. Una collana leggera e leggermente lavorata, con l’iniziale che desideri!

