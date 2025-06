La collana con conchiglie è l’unico gioiello, naturale e glamour, che vorrai indossare questa estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Collana con conchiglie

Fermi tutti! La collana con conchiglie è l’oggetto del desiderio di quest’estate! Un accessorio di tendenza, naturale e glamour da sfoggiare in ogni occasione, anche quando non sei al mare.

Celebre negli anni Duemila, questo accessorio dominerà gli outfit dell’estate 2025 rendendoli super chic e trasformandoci in una moderna versione de La Sirenetta.

Che significato ha la collana con le conchiglie

D’altronde la collana con le conchiglie è un accessorio ricco di significato. Legata alla spiritualità e alla natura, è un simbolo di protezione, fertilità e rinascita. Indica il legame – fortissimo – con la natura e il mare, evidenziando una connessione profonda con l’ambiente e la sua energia.

Non a caso in alcune culture le collane con le conchiglie vengono considerate degli amuleti, usate per creare un legame con la natura e raccogliere la sua potenza.

Al centro di queste collane c’è soprattutto il mare e l’associazione con la dea Venere, simbolo di sensualità e bellezza.

Le migliori collane con conchiglie

Partiamo da un modello tanto semplice quanto d’effetto. Un girocollo con conchiglie bianche da indossare per arricchire qualunque look, non solo in spiaggia.

In rattan intrecciato, questo accessorio è perfetto per sfoggiare le conchiglie d’estate se sentirsi super cool.

Cerchi una versione più giocosa e colorata? Allora punta sul mix fra due tendenze: conchiglie e collanine colorate. A doppio filo, questa collana presenta perline con tante sfumature e nuance, decorate con un ciondolo a conchiglia.

Girocollo con ciondolo conchiglia Catena di perline colorate e conchiglie

Super chic e davvero particolare, questa collana con micro conchiglie è quello che ti serve per distinguerti con eleganza. Nel girocollo si alternano perline a conchiglie, con un un mini ciondolo a forma di conchiglia. Semplicemente favolosa!

Non solo perline mini, la moda delle collane con conchiglie ci impone di osare e provare tante versioni di questo accessorio. Fra le più trendy c’è quella che mescola charm in oro e perle. Per una collana che racconta l’estate e che ti farà sentire una splendida regina del mare.

Collana con conchiglie dorate Catena con conchiglie e perle

Vuoi osare ancora di più? Allora prova la collana con conchiglie maxi, per non passare mai inosservata. Il mix di cantenina oro, conchiglie e stelle marine infatti rende questo accessorio davvero favoloso.

Collana maxi con conchiglie Catena con conchiglie dorate maxi

Se vuoi lasciarti ispirare totalmente dal mare non perdere la versione con perline turchesi e ciondolo a forma di conchiglia. Very chic!

Collana con perline turchesi Collana con conchiglia e perline

Come abbinare la collana di conchiglie

Ma come abbinare al meglio la collana di conchiglie? Il bello di questo accessorio è che sta davvero bene con tutto. Puoi indossarla con una t-shirt di cotone bianco – scegliendo la versione maxi – per creare un look sporty chic.

Inoltre è perfetta con uno slipdress per dare una marcia in più ad uno dei capi cardine dell’estate. Se in città sono bellissime, al mare sono un accessorio indispensabile, da usare con il caftano, il pareo o semplicemente con il costume da bagno.

Non solo: questa collana con conchiglie si può indossare anche nella modalità multipla, ossia una sopra l’altra, stratificandole per creare abbinamenti sempre più particolari e unici.

Rimani aggiornata su trend, offerte, capi da avere e accessori da sfoggiare: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda.