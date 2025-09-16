Il segreto di Margot Robbie per illuminare sguardo e zigomi con un solo prodotto

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Svelato il segreto del make up di Margot Robbie

Quando Margot Robbie ha calcato il tappeto rosso per la prima di “A Big Bold Beautiful Journey”, ogni flash era per lei. Ma a catturare l’attenzione, oltre a uno spettacolare abito-gioiello di Giorgio Armani Privé, è stato un make-up look che sembrava nato dalla stessa stoffa dei sogni.



Dietro a questa radiosità quasi eterea c’è la mano di Pati Dubroff, una delle make-up artist più richieste, che ha voluto creare un’armonia perfetta tra l’abito e il viso. Niente eccessi, ma un’eleganza sussurrata: il risultato è stato un effetto pulito e fresco, ma con quel je ne sais quoi dato da una luminosità delicata che dialogasse con la brillantezza il vestito.

Il segreto per ottenere questo incarnato baciato dalla luce? In particolare, un prodotto chiave. Stiamo parlando del Baume Essentiel, uno stick luminoso multiuso di Chanel Beauty, un balsamo illuminante e idratante da applicare a piccoli tocchi sul viso, per un delicato effetto illuminante.

La sua consistenza si fonde sulla pelle e riflette la luce, creando un gioco di riflessi che scolpisce il viso e sublima i look make up, sia quelli sofisticati sia quelli più naturali. Grazie al suo packaging dal design essenziale, nomade ed elegante, è pensato per essere riutilizzato per ritocchi veloci su viso, labbra e occhi in ogni momento della giornata.

La buona notizia è che esistono alcune alternative altrettanto performanti ma decisamente low cost! Noi abbiamo selezionato i migliori dupe che abbiamo trovato in commercio.

Stick illuminante low cost

Lumi Glotion di L’Oréal Paris è uno stick multi-uso che sta conquistando tutti, un vero e proprio segreto per un incarnato radioso e naturale. Più di un semplice illuminante, questa lozione liquida è un ibrido geniale tra skincare e make-up. Infatti, la sua formula, arricchita con glicerina e burro di karitè, non solo regala un immediato effetto “pelle baciata dal sole”, ma garantisce anche idratazione a lunga durata. La sua versatilità è il suo punto di forza: puoi usarla da sola per un look fresco e dewy o applicata sui punti strategici del viso (zigomi, arco di cupido, dorso del naso) come un classico illuminante. Il risultato è sempre una pelle visibilmente più sana, luminosa e con una radiosità diffusa, senza glitter evidenti. È il prodotto ideale per chi desidera un effetto “bonne mine” istantaneo e un colorito perfetto con un unico gesto.

L'Oréal Paris Lumi Glotion - 635 Golden Couture

Lo Sculpting Touch di KIKO Milano è ideale per chi desidera definire i propri lineamenti con un risultato professionale ma dall’effetto naturale. Questo pratico stick ha una texture cremosa e fondente che scivola sulla pelle, rendendo l’applicazione un vero piacere. Il suo punto di forza è l’altissima sfumabilità: una volta applicato nelle zone da illuminare del viso, si fonde con l’incarnato in pochi gesti, creando profondità realistiche senza macchie. La formula, arricchita con olio di noci africane ed estratto di pistacchio, offre un finish sofisticato che garantisce un look impeccabile.

Kiko Milano Radiant Touch Creamy Stick Highlighter - n. 102

Il Mega Glo Makeup Stick di Wet n Wild è la bacchetta magica per chi cerca un’illuminazione immediata, facile da applicare e ad un prezzo imbattibile. Questo stick multi-uso è famoso per la sua formula cremosa e vellutata che si trasforma in una polvere impalpabile a contatto con la pelle, scivolando senza sforzo su zigomi, arco di cupido e arcata sopraccigliare per un’applicazione a prova di errore. Arricchito con Vitamina E, non solo regala una radiosità perlescente e multidimensionale, ma si prende anche cura della pelle, lasciandola morbida e idratata. Il suo finish luminoso è perfettamente modulabile, ideale sia per creare un delicato punto luce per il giorno, sia per costruire un effetto “strobing” più audace e intenso per la sera. Pratico da portare in borsetta per un ritocco al volo, questo stick cruelty-free dimostra che non serve spendere una fortuna per ottenere un glow spettacolare e a lunga tenuta.

Wet n Wild Mega Glo Makeup Stick

