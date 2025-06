Colorati e succosi, accendi il tuo incarnato con i jelly blush da portare sempre con te

iStock Jelly blush, il beauty trend dell'estate

Sarà perché ci ricordano una caramella gommosa o un ghiacciolo alla frutta, sarà perchè sono coloratissimi e spesso profumatissimi, fatto sta che i jelly blush sono diventati il prodotto beauty più divertente dell’estate. Si tratta di particolari fard dalla consistenza simile a una gelatina morbida: né liquidi né in crema, ma con una texture elastica e rinfrescante.

Al tatto sono freddi, spesso traslucidi, e si fondono perfettamente con la pelle per un effetto glow naturale.

Viralissimi su TikTok e amati da brand coreani e internazionali, sono perfetti per chi ama il finish bagnato/dewy, fresco e luminoso e per chi ricerca prodotti facili da sfumare anche con le dita. In alternativa puoi usare una spugnetta, per un effetto naturale, senza macchie, oppure un pennello stippling per stratificare facilmente il colore.

Inoltre is tratta di un prodotto iper versatile perché si può utilizzare anche su guance, labbra e palpebre.

Vediamo quali sono i jelly blush da avere subito nel tuo beauty case!

I migliori jolly blush da avere quest’estate

Revolution, brand low cost di make up amatissimo, non sbaglia un colpo. Infatti il nuovo Jelly Blush Stain di Revolution è praticamente perfetto: un blush in gel leggero ed elastico che si fonde perfettamente con la pelle per un effetto “seconda pelle” luminoso e modulabile. Usalo su guance e labbra per un tocco di colore fresco, juicy e a lunga tenuta.

Coccola la tua pelle grazie a una formula arricchita con Acido Ialuronico per idratazione profonda, Aloe Vera dal potere lenitivo e estratto di Anguria per un boost di freschezza fruttata.

Ora scegli la tua shade succosa: Peach Orange – pesca dorata dal profumo solare, Strawberry Pink – rosa delicato e dolce, Cherry Red – rosso ciliegia energizzante. Usalo su guance e labbra per un tocco di colore fresco, juicy e a lunga tenuta!

Ricorda che,come tutti i prodotti Revolution, anche il Jelly Blush Stain è certificato PETA e completamente animal-friendly.

Offerta Revolution Jelly Blush Stain

Un solo stick, mille possibilità. Il Monochromatic Multi Stick di e.l.f. dona un tocco di colore istantaneo e modulabile su occhi labbra e guance, diventando quindi il tuo nuovo alleato per un look fresco, veloce e ultra versatile. La sua formula cremosa si trasforma in polvere con un finish vellutato e naturale, perfetto per ogni zona del viso.

Arricchito con burro di karité, che nutre e rende la pelle morbida, e vitamina E, che idrata e rinfresca con ogni applicazione ma rimanendo sempre delicato sulla pelle, senza sostanze dannose.

e.l.f Monochromatic Multi Stick

Porta il tuo look al livello successivo con i MegaGlo Makeup Stick di Wet n Wild: blush, illuminante e contour in stick dalla formula cremosa e facile da usare. Una soluzione pratica e multiuso per occhi, guance e labbra, ideale per creare in pochi gesti un make-up completo e radioso. Questo stick regala un finish satinato e scintillante, perfetto per illuminare i tratti del viso con un tocco di colore modulabile e luminoso. Infuso con vitamina E lenitiva e antiossidante, aiuta a mantenere la pelle morbida e dall’aspetto sano, mentre ti dona un look fresco e naturale.

Disponibile in diverse tonalità per adattarsi a ogni incarnato!

Ruby, Juicy o Fleur? Tutte e 3 le tonalità del jelly blush in stick On-The-Glow di Pixi sono da provare! Pensato per donare colore e nutrimento alla pelle in una sola passata, la tonalità Ruby regala un tocco naturale e luminoso, ideale per ravvivare guance e labbra con un finish sano e radioso mentre Juicy regala un tocco di corallo sulla pelle più abbronzata. Fleur, il più delicato, regala luminosità con discrezione ed eleganza. Arricchito con ginseng, aloe vera ed estratti di frutta botanici, questo blush nutre la pelle e si fonde senza sforzo, regalando un effetto fresco e naturale, senza appesantire. Inoltre è senza profumo è ideale anche per le pelli più sensibili.

