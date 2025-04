Questo balsamo struccante coreano ha conquistato TikTok (e non potrai più farne a meno)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos balsamo struccante coreano

Il balsamo struccante coreano che ha conquistato TikTok ora si può acquistare su Amazon e puoi provarlo anche tu! Si tratta di un prodotto che ha conquistato creators e utenti perché consente di dosare il quantitativo di struccante e di avere un viso deterso e morbidissimo in pochi semplici step.

Si tratta del Pure Grinding Cleansing Balm, un balsamo struccante con una formulazione vegana e una texture a sorbetto, frutto degli studi dei migliori cosmetologi coreani.

Per utilizzarlo basterà ruotare la confezione e prendere un piccolo quantitativo di prodotto, applicandolo poi sulla pelle. Il prezzo? Solo 25 euro per un cosmetico coreano che rende il viso favoloso e perfettamente deterso in pochi passaggi.

Come funziona il balsamo struccante

Il balsamo struccante è un prodotto oleoso, perfetto per tutti i tipi di pelle. Si adatta alle pelli disidratate e secche, detergendo in modo delicato e nutrendo al tempo stesso la cute. Inoltre è ottimo per le pelli grasse: gli oli infatti permettono di sciogliere al meglio il sebo in eccesso senza andare ad alterare il naturale equilibrio della pelle.

Non solo: questo prodotto è ottimo per chi ha una pelle sensibile, perché si applica senza doverlo strofinare e permette di ridurre il rischio di possibili irritazioni.

Infine questo cosmetico coreano è consigliatissimo per le pelli mature. Con il tempo infatti la pelle tende a diventare sottile e perde elasticità, per questo andrebbe detersa senza stressarla. Il balsamo struccante è arricchito con ingredienti antiossidanti e nutrienti per fornire un supporto alla pelle, rendendola luminosa e idratata.

Ma a cosa serve il balsamo struccante? Aiuta a rimuovere il make up, anche waterproof, senza fatica, rispettando il film idrolipidico e l’equilibrio delicato della pelle.

La sua texture cremosa e morbida permette al prodotto di fondersi con la pelle, offrendo una detersione senza residui e delicata.

Come usare il balsamo struccante

Ma come va usato il balsamo struccante? Utilizzare questo prodotto può trasformarsi in un momento di puro relax e in un rituale quotidiano davvero piacevole.

In più il balsamo struccante virale di TikTok è facilissimo da utilizzare e permette di dosare il prodotto alla perfezione. Dunque ruota la confezione e preleva il quantitativo giusto di balsamo struccante, poi applica sul viso asciutto.

Massaggia delicatamente eseguendo dei movimenti circolari. In questo modo il prodotto scioglierà il trucco e tutte le impurità presenti sulla pelle. Dopo qualche secondo emulsiona con un po’ di acqua tiepida, continuando ad eseguire movimenti circolari.

In questo modo il balsamo struccante sarà ancora più efficace e la sua consistenza lattiginosa intrappolerà ogni piccolo residuo di prodotto. Infine risciacqua con abbondante acqua tiepida e goditi la bellezza di una pelle non solo pulita, ma anche morbidissima!

Se vuoi completare la routine di bellezza della skincare coreana ti consigliamo di usare dopo il balsamo struccante un detergente schiumogeno. In questo modo effettuerai la famosissima doppia detersione, rendendo la pelle semplicemente favolosa.

