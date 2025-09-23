Lo struccante alla zucca con oltre 1.000 recensioni è il prodotto must have per la skincare dal mood autunnale

Un ingrediente autunnale per una pelle detersa e luminosa, lo struccante viso alla zucca è il must di stagione per la skincare

Istock Lo struccante viso alla zucca è il prodotto must have per la tua skincare autunnale

Se vi chiedessero di dire la prima cosa che vi viene in mente dell’autunno, un elemento distintivo, un simbolo o simili, in tante avreste solo una parola in mente, la zucca! Il frutto (anche se viene consumato come ortaggio) più amato, fotografato e cucinato di questa stagione, ma che è anche un ingrediente ideale da inserire nella propria skincare a tema e in modalità autunnale. Per esempio optando per un prodotto che è un vero must have della stagione e che vi dona una pelle pulita, morbida e sana fin dal primo utilizzo, uno struccante alla zucca che ha conquistato chiunque lo abbia provato, e che con le sue oltre 1000 recensioni è destinato a diventare il prodotto più gettonato di questa nuova stagione appena iniziata. Parliamo dello struccante alla zucca di Elemis, Superfood Glow Cleansing Butter, un burro struccante da provare e che amerete all’istante.

Un detergente viso alla zucca, perfetto per la vostra skincare autunnale, che scioglie qualsiasi traccia di trucco ed elimina ogni tipologia di impurità dal viso, lasciando la pelle sana, luminosa e fresca. Il tutto con un’azione delicatissima sulla cute, grazie alla morbidezza della texture e alle proprietà dei suoi ingredienti.

Elemis Lo struccante alla zucca da provare nella skincare autunnale

Le proprietà dello struccante alla zucca di Elemis

Uno struccante viso alla zucca ma che è arricchito anche con burro di mango e acqua di riso fermentata, tre ingredienti mirati e super efficaci per la cura della pelle e dalle grandi proprietà.

La zucca fermentata, per esempio, contiene AHA ed enzimi naturali, utili a potenziare il naturale processo di rinnovamento cellulare della pelle, oltre a svolgere un’azione levigatrice e a donare un aspetto più luminoso all’incarnato.

Il burro di mango è ricco di proprietà emollienti e nutrienti, lascia la pelle idratata, rimpolpata e morbida.

Infine, l’acqua di riso fermentato, ha proprietà lenitive, che calmano la pelle e che la aiutano a mantenersi sana e in equilibrio.

Elemis Lo struccante viso amato e che dona luminosità alla pelle

Come si usa lo struccante viso di Elemis

Un prodotto efficacissimo quindi, ricco di proprietà e che dona un benessere immediato alla pelle, oltre a svolgere la sua funzione detergente. Ma come si utilizza lo struccante viso alla zucca di Elemis?

In modo molto semplice, applicando un po’ di prodotto su un dischetto di cotone, sia nella skincare della mattina che in quella serale, passandolo delicatamente sul viso e in particolare sulle zone più truccate, come gli occhi per esempio. Ma potete anche usarlo massaggiando uno noce di burro sulla pelle del viso ben asciutta, risciacquando il tutto con dell’acqua tiepida.

O ancora, questo burro struccante può essere utilizzato anche come maschera viso, applicando uno strato sottile sul volto e lasciando agire il prodotto uno o due minuti, permettendo agli ingredienti contenuti di agire e penetrare nella pelle.

Ben tre utilizzi diversi con un unico scopo finale, lasciare la pelle pulita, idratata e nutrita, permettendole di affrontare l’autunno e il cambio di stagione con un boost di benessere h24 e garantendovi un viso luminoso e morbido da mattina a sera.

Un must have che trovate adesso in sconto su Amazon e che vale la pena testare, per farsi del bene e per vivere anche la skincare in modalità autunnale.

