Deterge, riequilibra e illumina la pelle, il detergente viso in sconto è l'alleato beauty da provare adesso

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Deterge,e purifica e lenisce la pelle, il detergente da provare è in sconto

Una triplice azione di benessere alla pelle con un unico prodotto? Si, è possibile, e quando lo si può fare approfittando di uno sconto ne vale ancora di più la pena. Ed ecco che questo è il momento giusto per avere tra i propri alleati beauty, il detergente viso di Elemis che deterge, riequilibra e illumina la pelle con una sola passata e un prezzo piccolissimo.

Un prodotto che vanta un mix di ingredienti che agiscono a nutrimento della cute migliorando la salute della stessa e agendo a favore della pelle dalla mattina alla sera, e con solo il tempo di una detersione accurata e delicata.

Elemis Il detergente viso che purifica la pelle

Il detergente Elemis Sensitive Cleansing Wash

Un detergente viso che agisce in profondità, per garantire una pulizia profonda della cute, agendo come un riequilibrante e illuminando la pelle grazie alla sua azione mirata e che penetra a fondo. Un detergente dalle proprietà antibatteriche e lenitive per una pulizia il più efficace e delicata possibile. Ma anche un prodotto che purifica, lenisce e calma la pelle sensibile e secca fin dal primissimo utilizzo, garantendo un aspetto più sano e luminoso al viso.

Ma cos’ha di così speciale il detergente Elemis Sensitive Cleansing Wash? Sicuramente la sua efficacia testata e la sua delicatezza sulla pelle, due aspetti che lo rendono adatto a ogni tipologia di cute, anche quelle sensibili e secche.

Gli ingredienti alleati della pelle

Grazie alla sua formulazione a base di estratti lenitivi di timo, camomilla comune e alchemilla, conosciuti per le loro proprietà antibatteriche, questo detergente agisce su più livelli, andando a lenire la cute e garantendole una pulizia profonda e accurata, cosa che in aggiunta alla sua base di proteina del latte, dona anche una sensazione calmante sulla pelle.

L’alchemilla, infatti, ricca di minerali, aiuta a tonificare la pelle e ne mantiene il livello naturale di pH equilibrato, il timo aiuta a detergere delicatamente la pelle, mentre la camomilla lenisce la pelle irritata e sensibile, agendo come un calmante a sollievo della stessa.

Come agisce

Un prodotto che quindi:

deterge delicatamente e tonifica tutto il viso;

previene la secchezza cutanea;

lenisce la pelle sensibile;

mantiene in equilibrio il pH naturale.

Un detergente viso dalla formulazione “oleosa”, che rimuove il trucco con facilità e eliminandone ogni traccia, lasciando la pelle libera dalle impurità, levigata e senza nessuna traccia di untuosità.

Elemis Il detergente viso che purifica la pelle

Come si usa il detergente viso di Elemis

Per usare correttamente il detergente viso di Elemis, dovrete massaggiare una piccola quantità di gel su tutto il viso e sul collo, usando le punte delle dita ed eseguendo una sorta di massaggio circolare che aiuta a stimolare la circolazione della parte. Con l’acqua, poi, andrete a formare una schiuma, che continuerete a massaggiare sul viso, per poi risciacquare la pelle abbondantemente e asciugandovi con un panno pulito e morbido.

Un detergente da usare durante la skincare mattutina e serale, eliminando ogni traccia di impurità e trucco dalla pelle e garantendole massimo benessere, salute e una pulizia accurata e delicata allo stesso tempo. Un prodotto che vale la pena provare e che amerete all’istante.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp