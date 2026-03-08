Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Strucca e deterge in un solo colpo: ecco il prodotto che aspettavi

Siamo state tutte colpevoli. Negli ultimi anni abbiamo trasformato i nostri bagni in piccole farmacie, accumulando sieri, essenze, tonici e struccanti di ogni forma e colore. Abbiamo abbracciato con devozione la “skincare coreana” in dieci passaggi, convinte che stratificare all’infinito fosse il segreto per una pelle di porcellana.

Ma oggi, siamo oneste, chi ha più il tempo (o la pazienza) per tutto questo? C’è un nuovo vento che soffia nel mondo della bellezza e si chiama skinimalism. Non si tratta di rinunciare a curarsi, ma di pretendere di più dai nostri cosmetici. Vogliamo scaffali più ordinati, routine più snelle e, soprattutto, prodotti altamente performanti che sappiano fare il lavoro di tre flaconi messi insieme. Il primo step per abbracciare questa rivoluzione? Semplificare la detersione.

Rimuovere il make up waterproof, sciogliere lo smog e purificare i pori in un solo passaggio non è più un’utopia, ma una splendida realtà formulativa. I nuovi detergenti ibridi sono il non plus ultra del multitasking: formule intelligenti che rispettano il microbioma cutaneo, facendoci guadagnare minuti preziosi la sera.

L’identikit del detergente perfetto oggi

Per essere considerato un vero “eroe” della nuova era beauty, un detergente deve rispettare tre regole auree:

Efficienza ibrida: deve contenere una fase lipofila (per sciogliere sebo, SPF e trucco ostinato) e una idrofila (per sciacquare via tutto senza lasciare residui).

(per sciogliere sebo, SPF e trucco ostinato) e una idrofila (per sciacquare via tutto senza lasciare residui). Rispetto della barriera: nessuna sensazione di “pelle che tira” dopo il risciacquo.

dopo il risciacquo. Texture trasformativa: deve offrire un’esperienza sensoriale che trasformi il gesto in una coccola veloce.

E, no, non serve spendere molti soldi per trovare prodotti che sappiano fare questo (e molto di più).

Ecco la nostra selezione editoriale dei migliori detergenti all-in-one che diventeranno i tuoi preferiti.

1. Clinique Take The Day Off Cleansing Balm

È il capostipite dei detergenti intelligenti e non delude mai. Si presenta come un balsamo solido che, massaggiato sul viso asciutto, si fonde in un olio vellutato capace di disintegrare anche i filtri solari più resistenti e il mascara waterproof. A contatto con l’acqua si trasforma in una micro-emulsione che si sciacqua in un secondo. Viso pulito, zero unto.

Clinique Take The Day Off Cleansing Balm

2. Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm

Se vuoi che la tua skincare ridotta all’osso sia comunque un’esperienza di lusso, questo è il prodotto su cui investire. Arricchito con oli essenziali di lavanda, camomilla ed eucalipto, trasforma il tuo bagno in una Spa. Pulisce profondamente, nutre la pelle e rilassa i sensi.

Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm

Usalo come maschera idratante tenendolo in posa per 10 minuti mentre fai la doccia, poi sciacqua. Due prodotti in uno.

3. Youth To The People Superfood Cleanser

Perfetto per le city-girl sempre in movimento. Questo detergente in gel è letteralmente un succo verde estratto a freddo (contiene cavolo riccio, spinaci e tè verde). È ideale per chi ha una pelle mista e cerca un’azione purificante profonda contro l’inquinamento atmosferico, senza dover ricorrere a struccanti bifasici aggressivi prima del lavaggio.

4. CeraVe Olio Detergente Schiumogeno

L’efficienza incontra la scienza. CeraVe ha creato la formula perfetta per chi è sempre di fretta ma ha la pelle sensibile o secca. La sua genialità sta nel combinare l’azione delicata di un olio con la freschezza di una schiuma, il tutto infuso con le loro celebri ceramidi. Pulisce, strucca e ripara la barriera cutanea in meno di un minuto.

Non disponibile.

5. Erborian Centella Cleansing Oil

La K-Beauty si è evoluta, capendo che amiamo i loro ingredienti ma desideriamo meno step. Questo olio detergente sfrutta le leggendarie proprietà lenitive della Centella Asiatica. È incredibilmente sottile, rimuove il trucco ostinato dagli occhi senza offuscare la vista e lascia un incarnato luminoso e lenito.

Erborian Centella Cleansing Oil

