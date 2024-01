Detergenti viso: i migliori da provare per ogni tipo di pelle

Mista, grassa e sensibile: come scegliere il detergente viso più adatto per la propria pelle?

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali nazionali e internazionali. Nel 2018 il sito che gestiva ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards come "Miglior sito di bellezza". Collabora con DiLei dal 2022 e per la sezione Bellezza scrive di tendenze, makeup e skincare.

Quando si parla di detersione viso subito vengono in mente due grandi tendenze che nell’ultimo periodo si sono sempre più affermate nel mondo della skincare routine: la doppia detersione e i 10 step di bellezza coreani, un vero must per chi ama prendersi cura del viso.

Eppure, non tutti i prodotti vanno bene e ogni detergente è consigliato e ideato per un determinato tipo di cute e di problematica. Da quelli in polvere – green ed ecosostenibili – a quelli in gel o in mousse, ecco come scegliere il detergente più adatto per la propria routine di bellezza.

Detergenti viso: differenze e consigli per ogni tipo di pelle

Tra i passaggi più importanti della cura quotidiana della pelle, il momento della detersione del viso è quello a cui non bisognerebbe mai rinunciare. Se siero e crema possono essere uniti in un solo step, la stessa cosa non si può dire della detersione che ha un ruolo fondamentale riguardo al benessere e alla bellezza della pelle.

La mattina infatti questo passaggio permette di rimuovere dalla pelle il sebo prodotto durante la notte e i residui di prodotti applicati durante la sera precedente. A fine giornata invece serve per eliminare dal viso polvere, inquinamento, cellule morte e ovviamente il make-up.

Pelle secca: detergenti delicati e senza schiuma

Iniziamo subito da una delle tipologie di pelle più difficile da curare: la pelle secca. Sicuramente bisognosa di idratazione e nutrimento, per migliorare la condizione dermica è fondamentale mettere in pratica delle accortezze: fondamentali al fine di ottenere una cute sana e morbida.

Per detergere correttamente la pelle secca bisogna utilizzare prodotti delicati, cremosi e soprattutto senza schiuma. I tensioni attivi da essa prodotti infatti vanno a rimuovere la parte grassa superficiale della pelle e in caso di cute secca la vanno a disidratare ulteriormente apportando un risultato contrario a quello desiderato. Meglio dunque utilizzare formule in olio con fitolipidi nutrienti. Inoltre, un altro consiglio è quello di evitare di detergere la pelle secca con l’acqua calda o di esfoliarla eccessivamente, così come evitare l’uso di ingredienti come alcol, acetone e retinoidi. Migliori detergenti pelle secca In commercio tra i migliori detergenti pelle secca troviamo XeraCalm di Avène tra i prodotti dermatologici in olio più consigliati per questa tipologia di pelle. Il motivo è semplice: la formula delicata permette di ripristinare il film idrolipidico e rimuovere le impurità apportando al contempo la giusta idratazione.

Oppure, la linea idratante di CeraVe è ottima per detergere e idratare la pelle secca grazie all’acido ialuronico per rafforzare e ripristinare la naturale barriera cutanea.

Pelle mista: acqua micellare e detergenti delicati

Tipologia di pelle “ibrida” la pelle mista è caratterizzata da zone grasse – mento, naso, fronte – e zone secche. Impura e arida allo stesso tempo, per prendersene cura bisogna utilizzare prodotti delicati, al fine di regolare la normale produzione di sebo e al tempo stesso idratarla correttamente.

Il suggerimento è quello di utilizzare l’acqua micellare per rimuovere impurità e sebo in eccesso. Successivamente si può scegliere un prodotto detergente in mousse, per eliminare delicatamente cellule morte e tracce di smog.

Migliori detergenti pelle mista

Tra i migliori detergenti pelle mista, sicuramente troviamo lo Spumone di VeraLab – il brand cosmetico dell’Estetista Cinica – tra i prodotti più acclamati sul web e tra i più consigliati per quanto riguarda la “doppia detersione”.

Al suo fianco, apprezzatissimo del brand La Roche Posay la gel mousse Effaclar che purifica delicatamente la pelle grassa conservando l’idratazione.

Pelle grassa e oleosa: acidi esfolianti e vapore

Condizione decisamente differente è quella della pelle grassa che deve essere purificata profondamente per rimuovere le impurità che ostruiscono i pori. Caratterizzata da una sovra-produzione di sebo, questa tipologia cutanea deve essere trattata con ingredienti specifici come ad esempio l’acido salicilico, l’acido glicolico, il tee tre e il carbone vegetale.

Oltre agli attivi, ad essere veramente importante quando si parla di detergenti pelle grassa è la texture. In questo caso infatti bisogna scegliere un prodotto sia astringente che delicato. Tra le formulazioni da prediligere quelle in gel o mousse, ideali per questo tipo di pelle.

Non bisogna infatti dimenticare che la pelle grassa è anche molto sensibile, usare prodotti troppo aggressivi potrebbe aggravarne alcuni sintomi, scatenando l’effetto rebound. Il detergente ha dunque un ruolo fondamentale perché deve pulire la pelle del viso senza seccarla ma al tempo stesso eliminando punti neri e brufoli.

Migliori detergenti pelle grassa

Per rimuovere lo sporco, il detergente viso pelle grassa più consigliato sul web è il Skin Balancing Oil-Reducing Cleanser di Paula’s Choice ideale per eliminare sebo in eccesso, smog e tracce di trucco dalla pelle. La sua formulazione non risulta aggressiva sulla pelle, purificando in profondità e contrastando la comparsa di punti neri e brufoli.

Dal prezzo più basso e acquistabile in farmacia, il gel detergente purificante e struccante di Jowae è ideale per chi vuole purificare la pelle grassa con ingredienti naturali. Mandarino, gelsomino e menta, sono gli alleati perfetti per eliminare le impurità con delicatezza.

Pelle sensibile: vitamina C e prodotti lenitivi

Differente dalla pelle secca, la pelle sensibile è caratterizzata da un’ipersensibilità delle terminazioni nervose cutanee. A scatenare tali sensibilità sono gli sbalzi climatici (caldo-freddo), il vento e lo smog. Tali fattori innescano il rilascio dell’istamina, la molecola che porta alla spiacevole sensazione del prurito nella pelle. Questo causa fastidiose sensazione di pizzicore e provoca una vasodilatazione che si traduce in rossore.

Cosa fare? Evitare di detergere la pelle con acqua troppo calda o troppo fredda e scegliere dei detergenti viso idratanti che proteggono la barriera cutanea e ne evitano la disidratazione. Inoltre, per questo tipo di pelle, mai dimenticare di applicare la crema solare (anche in inverno) poiché i raggi UV sono anch’essi tra i principali responsabili dell’irritazione. Consigliati sono quindi i detergenti delicati arricchiti da lipidi e i latte detergente, perfetti per questa tipologia di pelle.

Migliori detergenti viso pelle sensibile

Infine, come detto prima tra i detergenti viso consigliati per la pelle sensibile troviamo anche il latte detergente. Prodotto molto di tendenza tra gli anni ’80 e ’90 è oggi tornato di moda perché estremamente delicato e adatto a questo tipo di pelle. Da provare il Creamy Make-up Remover Milk di Nuxe che elimina il trucco e al tempo stesso lascia la pelle lenita e fresca.

Oppure, un altro valido prodotto per la detersione della pelle sensibile è detergente viso alla rosa di Garnier. Appositamente formulato per la pelle soggetta a irritazioni, questo struccante lenitivo è progettato per rimuovere efficacemente il trucco senza intaccare il film idro-lipidico della pelle.