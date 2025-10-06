Dalla cura della pelle all'effetto "glass hair", ecco i prodotti che hanno superato la prova dei social e quella degli esperti.

Con l’arrivo dell’autunno, le tendenze beauty su TikTok si evolvono, portando con sé una ventata di novità e confermando alcuni must-have. Questo mese, il focus è su una pelle radiosa ma naturale, capelli effetto “glass” e un make-up che gioca con contrasti audaci. Ma non sono solo i trend a dettare legge: come ogni anno, i prestigiosi Allure Best of Beauty Awards hanno eletto i migliori prodotti sul mercato, molti dei quali già amati e virali sui social. Scopriamo insieme il meglio del beauty di ottobre, tra fenomeni di TikTok e campioni premiati.

Skincare: ritorno all’essenziale e campioni premiati

In un’epoca di sovraesposizione a innumeribili prodotti, la tendenza di ottobre su TikTok è un “ritorno alle origini”. L’attenzione si sposta su formule efficaci e su una routine più minimalista, volta a proteggere e rafforzare la barriera cutanea.

Uno dei protagonisti indiscussi è il La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+, un balsamo lenitivo e riparatore che ha conquistato la community. La sua efficacia è tale che anche il Toleriane Double Repair Face Moisturizer dello stesso brand ha vinto nella categoria Readers’ Choice degli Allure Awards.

Sempre in tema di idratazione, la crema idratante di CeraVe continua a essere un prodotto virale, e non a caso il loro Hydrating Facial Cleanser è un altro vincitore premiato dai lettori di Allure.

Per completare la routine autunnale, la community di TikTok e gli esperti di Allure concordano su alcuni trattamenti specifici, diventati virali proprio per la loro efficacia premiata. Per un’idratazione istantanea e un effetto glowy immediato, ideale con l’arrivo dei primi freddi, Weleda Skin Food continua a far innamorare per la sua capacità di rinfrescare e illuminare il viso durante la giornata.

Sul fronte delle imperfezioni, invece, il prodotto vincitore degli Awards per la categoria Best trattamenti anti acne è il siero Caudalie Vinopure, un trattamento a base di acido salicilico naturale che ha conquistato tutti per la sua abilità nel purificare i pori e ridurre le impurità senza aggredire la pelle, unendo delicatezza e risultati visibili. Se non ci credi, guarda i prima/dopo pubblicati su TikTok da chi lo ha già provato e preparati a dire ”ooohhh!!’.

Dal mondo K-Beauty, premiato da Allure, arriva l’olio struccante Ma:nyo Pure Cleansing Oil, celebrato per la sua capacità di rimuovere ogni traccia di make-up lasciando la pelle morbida e nutrita.

Haircare: l’era dei “Golden Glass Hair”

La tendenza dominante per i capelli a ottobre è senza dubbio quella dei “Golden Glass Hair”: chiome lucidissime, sane e dall’effetto specchio. Per ottenere questo risultato, i prodotti che donano brillantezza e protezione sono i più ricercati. Per ottenere questo risultato, i prodotti premiati da Allure sono i più ricercati. Il Ouai Leave-In Conditioner, vincitore di un Allure Award, è diventato un must-have. Chiacchieratissimo su TikTok, questo spray multifunzione districa, idrata e protegge dal calore, rendendo i capelli setosi e visibilmente sani.

Cerchi il massimo volume anche il giorno dopo aver fatto lo shampoo? Il Living Proof Full Dry Volume & Texture Spray è il dry shampoo premiato che regala corpo e tenuta flessibile senza appesantire. Abbinalo all’amatissimo e viralissimo K18 Biomimetic Hairscience AstroLift Reparative Volume Spray, eletto il migliore.

Se hai i capelli ricci, ecco cosa stavi aspettando di leggere: Aveda Be Curly Advanced Co-Wash si è aggiudicato il premio per la categoria prodotti co-wash grazie alla sua formula delicata che deterge e idrata in un solo gesto.

Make-up: Tra “No Foundation Skin” e Campioni Premiati

Il make-up di ottobre 2025 su TikTok è un gioco di equilibri. Da un lato, spopola la tendenza della “No Foundation Skin” o “second skin”, che predilige una base leggera e naturale. Non a caso, la Gen Z è la generazione che più di tutte sembra “odiare” il fondotinta, preferendo prodotti che lascino trasparire la pelle.

Un fenomeno social è l’e.l.f. Power Grip Primer: la sua formula in gel con acido ialuronico crea una base leggermente appiccicosa che agisce come un magnete per il fondotinta, garantendo una durata estrema e un aspetto levigato. Per l’incarnato, la vera sorpresa premiata da Allure è il fondotinta Maybelline Super Stay Lumi-Matte. Rivoluziona il concetto di lunga tenuta con una texture liquida e leggera che, una volta applicata, controlla la lucidità come un prodotto mat ma regala una luminosità diffusa. È la scelta ideale per chi cerca una base impeccabile che non spenga la radiosità della pelle.

Le labbra autunnali sono rigorosamente brillanti e dall’aspetto sano. Il trend degli oli, nato su TikTok, viene consacrato da Allure con la vittoria dell’e.l.f. Glow Reviver Lip Oil. Il suo successo si basa su un maxi applicatore ultra-morbido e una formula non appiccicosa che dona un finish a specchio e un immediato effetto rimpolpante. La shade che sta bene davvero a tutti? Rose Envy (provare per credere).

Se cerchi un rossetto che racchiuda tutte le caratteristiche che vuoi (durata, idratazione e colore my lips but better) la scelta ricade sul Revlon Super Lustrous Glass Shine Balm. A ellegerlo, oltre al popolo di TikTok, la giuria di Allure. Questo ibrido perfetto fonde sulle labbra con la facilità di un balsamo, rilasciando un colore traslucido e una lucentezza cristallina, assicurando comfort e idratazione.

E se per definire lo sguardo in modo impeccabile, il premio best mascara è andato al Lancôme Lash Idôle Flutter Extension Lengthening Mascara, il popolo di TikTok continua preferire l’iconico Lancôme Lash Idôle Mascara – Lifting, Volumizing & Lengthening Mascara, per ciglia lunghe curve, anzi curvassimo, da mattina a sera.

