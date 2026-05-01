Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Volufiline, l'ingrediente skincare che non conoscevi

Nel mondo della skincare, la ricerca dell’ingrediente magico capace di sfidare la gravità e il tempo è in continua evoluzione. Se fino a ieri l’acido ialuronico e il collagene dominavano incontrastati la scena, oggi c’è un nuovo protagonista assoluto che sta letteralmente spopolando sui social e nei beauty case delle appassionate. Dimenticate aghi e trattamenti invasivi: per ridare volume al viso, scolpire gli zigomi e levigare le rughe, la parola d’ordine da imparare subito è Volufiline.

La scienza dietro l’effetto plump

Ma di cosa si tratta esattamente? Il Volufiline è un potente principio attivo di origine vegetale, estratto dalle radici della pianta asiatica Anemarrhena asphodeloides. La sua fama, nata nel cuore della cosmesi coreana e ora esplosa a livello globale, deriva da una promessa tanto audace quanto scientificamente fondata: ricreare un vero e proprio effetto lipofilling cosmetico. Invece di limitarsi a trattenere l’acqua sulla superficie dell’epidermide, questo ingrediente lavora in modo completamente diverso, stimolando la produzione e l’accumulo di lipidi nelle cellule adipose della pelle.

L’architetto dei volumi facciali

Il risultato di questa azione mirata è un aumento del volume localizzato. Con il passare degli anni, infatti, il nostro viso tende a perdere i suoi naturali cuscinetti di grasso, smarrendo quel turgore giovanile che fa apparire la pelle fresca, riposata e tridimensionale. Applicando costantemente sieri o creme arricchiti con Volufiline sulle zone strategiche, come le guance, il contorno labbra, i fastidiosi solchi naso-labiali o le occhiaie incavate, si innesca un processo di riempimento naturale e progressivo. La pelle appare non solo più distesa e liscia, ma ritrova una pienezza che riarmonizza istantaneamente i lineamenti.

Come inserirlo nella tua beauty routine

Aggiungere questa meraviglia della cosmetica al tuo rituale di bellezza è incredibilmente semplice. Il mercato offre oggi diverse formulazioni, dai sieri concentrati in gocce da picchiettare in modo mirato, fino alle creme viso e contorno occhi dalla texture ricca e avvolgente. Il vero segreto per massimizzarne l’efficacia, tuttavia, risiede nella costanza. Essendo un trattamento che lavora sulla struttura cutanea nel tempo, richiede applicazioni quotidiane, mattina e sera, su pelle perfettamente detersa. Massaggiando il prodotto con movimenti circolari verso l’alto, non solo favorirai l’assorbimento, ma stimolerai anche la microcircolazione.

Se la curiosità ha preso il sopravvento e non vedi l’ora di testare l’effetto “plump” su te stessa, prova questi prodotti (tutti low cost!)

Tosowoong – Volufiline 100% Botanic Oil

Il prodotto perfetto per le puriste della skincare. Questo flaconcino contiene l’attivo nella sua forma più concentrata e pura. Il suo grande vantaggio è la versatilità assoluta: puoi applicarne una o due gocce direttamente e con precisione sulle zone del viso che desideri rimpolpare (come gli zigomi, l’area sotto l’arcata sopraccigliare o i solchi naso-labiali), oppure puoi mixarlo sapientemente alla tua crema idratante abituale per trasformarla in un potente trattamento volumizzante su misura.

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Il vero fiore all’occhiello di questo siero è la sua provenienza: contiene infatti Volufiline puro al 100% prodotto direttamente da Sederma France, il prestigioso laboratorio francese che ha originariamente brevettato e lanciato sul mercato cosmetico questo portentoso principio attivo.a sua consistenza oleosa e ultraconcentrata lo rende un alleato straordinariamente versatile. Il modo migliore per utilizzarlo è miscelarne una o due gocce alla tua abituale lozione, essenza o crema idratante, trasformandola all’istante in un trattamento anti-età su misura e potenziato.

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VANINI Siero Olio Ylang-Ylang

Se cerchi il perfetto equilibrio tra efficacia clinica, etica e una texture da sogno, questo siero olio firmato VANINI è la risposta che arriva direttamente dal cuore della K-Beauty. Al suo interno racchiude una concentrazione ottimale di Volufiline al 5%, la percentuale ideale e scientificamente studiata per garantire risultati visibili senza appesantire l’epidermide. È formulato specificamente per lavorare sulla struttura del viso, restituendo alla pelle un’immediata sensazione di compattezza ed elasticità, contrastando i cedimenti in modo naturale e progressivo.



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