Rassoda, idrata e svolge un'azione antiage immediata, il siero viso da avere ora è in sconto e vale la pena provarlo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock L'elisir anti age per il viso da avere ora è in sconto

La skincare coreana ci regala sempre nuovi prodotti e ingredienti inaspettati, e quando li si trova in offerta speciale vale ancora di più la pena provarli. Ecco perché proprio ora è il momento giusto per avere un siero viso al caviale verde di Tosowoong, un prodotto coreano a base di Umibudo, è un’alga giapponese usata nella cosmesi e dalla proprietà uniche.

Offerta Tosowoong il siero viso al caviale verde da avere ora

Cos’è il caviale verde della skincare coreana

Quando si parla di “caviale verde”, infatti, ci si riferisce a due tipologie di ingredienti diversi, il Finger Lime o limone caviale verde, un agrume australiano che si contraddistingue per il suo sapore acido e per una consistenza simile al caviale e l’Umibudo, appunto, anche nota come uva di mare, che si caratterizza la sua composizione che sembra essere fatta di piccole sfere salate.

Proprio questo è utilizzato nella composizione di del siero viso di Tosowoong, che sfrutta a pieno tutte le sue proprietà, agendo come un vero elisir per la pelle. Un’alga che, come detto, è originaria del Giappone e che si presenta con una colorazione verde acceso e traslucida, e che unita a ben otto tipologie di acido ialuronico diverse e niacinamide, aiuta la pelle a mantenersi ben idratata ed elastica.

I benefici del siero viso di Tosowoong

Un siero viso che si adatta alla perfezione alla pelle secca, grassa o anche molto sensibile e che vanta molteplici proprietà, lasciando la cute visibilmente più liscia, compatta e omogenea, e andando a minimizzare eventuali imperfezioni, agendo con un effetto migliorativo sulla pelle fin dai primissimi utilizzi.

Un siero viso al caviale verde che aumenta notevolmente la sintesi di collagene, agendo sulle strutture del derma e migliorando la tonicità e l’elasticità della cute. Ma che permette anche di rassodare la pelle rilassata del viso, idratarla a fondo, minimizzare i pori, contrastare l’invecchiamento cutaneo e agire come un potente antiossidante, oltre a donare alla pelle una sensazione immediata di freschezza e un aspetto più giovane e vitale.

Tutti benefici dati dal caviale verde giapponese, ricchissimo di minerali, vitamine e aminoacidi, e che agisce come contro l’ossidazione cellulare, rendendolo un vero concentrato di attivi anti-age per la pelle.

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Come si utilizza il siero viso al caviale verde

Un prodotto che si assorbe facilmente e che si utilizza mattina e sera durante la consueta skincare routine, garantendo una sensazione di comfort e freschezza immediata. Un concentrato di benessere per la pelle, che ne migliora l’aspetto e che la nutre, utilizzandolo dopo la detersione, il tonico e la crema contorno occhi, prima della crema viso, applicandone pochissime gocce direttamente sul viso, e picchiettando o massaggiando la cute con movimenti dal basso verso l’alto, andando a creando una sorta di effetto lifting che stimola la circolazione in modo delicato.

Un vero elisir di bellezza, delicato ma dalle potenzialità massime. Una carezza da dedicarsi ogni giorno e dall’azione anti-age, che minimizza i pori e dona alla pelle massima compattezza e uniformità già dopo il primo utilizzo.

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