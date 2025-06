Viso che suda in estate? Il rimedio è una crema antitraspirante da provare adesso

Se il viso in estate ti suda la soluzione è una crema antitraspirante per dire addio a lucidità e ansie.

Pelle lucida, il make up che sembra quasi “sciogliersi” ed una sensazione di disagio continua: il viso che suda d’estate può essere un grande problema. La soluzione? Una crema antitraspirante, un prodotto specifico per opacizzare la pelle, fermare il sudore e creare un film sulla superficie, senza però mettere a rischio l’idratazione che resta, anche d’estate, essenziale.

Cosa applicare sul viso per non sudare

La crema antitraspirante, dunque, è la soluzione al problema di sudorazione del viso. Per dire stop a lucidità (e disagio) scegli quella giusta per te. Online ne trovi diverse, studiate in base alle singole necessità.

Partiamo da questo gel fresco che si assorbe in fretta e aiuta a tenere sotto controllo la sudorazione del viso. Agisce soprattutto su fronte, guance e labbro superiore, offrendo protezione e comfort. Ideale per tutte le tipologie di pelle, non lascia residui e non appiccica.

Aiuta a controllare la traspirazione del viso e l’aspetto della sudorazione, riducendo la lucentezza e regalando una pelle opacizzata e liscia. Il costo? Meno di 10 euro!

La sudorazione di viso e corpo non ti dà pace? Allora prova questo kit antitraspirante per viso e corpo. Contiene uno stick antitraspirante per il corpo e una crema anti sudore che consentono di ridurre la sudorazione quotidiana, donando comfort per tutto il giorno.

La crema viso antitraspirante offre una protezione contro il sudore per più di 48 ore, garantendo una freschezza immediata. Puoi usare il prodotto come base per il trucco o semplicemente prima di uscire, soprattutto d’estate, quando la sudorazione del viso – purtroppo – tende ad aumentare.

Usa lo stick viso anche la sera, prima di andare a dormire, per ottenere i risultati migliori. A base di granuli antitraspiranti, questa crema crea un film protettivo su tutta la superficie della pelle, bloccando il sudore e riducendo il fastidioso effetto lucido.

Soffri anche di acne e pelle grassa? Allora prova la crema Benzac, studiata in modo specifico per risolvere questi problemi. Consente infatti di preservare al meglio il naturale microbioma cutaneo e permette di riequilibrare la pelle a tendenza acneica. Il risultato sarà una pelle idratata per 24 ore e luminosa, senza lucidità.

Tutto grazie alla formulazione a base di probiotico, che consente di ribilanciare il microbioma della pelle, ma anche alla presenza di amido opacizzante, pantenolo lenitivo (la vitamina B5) ed estratto di fiori di trifoglio rosso.

Fra le creme antitraspiranti più amate e popolari su Amazon (con più di 17mila recensioni) c’è quella di La Roche Posay Effaclar Mat. Ad azione opacizzante, permette di eliminare i pori dilatati, tiene sotto controllo il sudore e idrata la pelle sino ad 8 ore.

Con acido salicilico e acido ialuronico, la crema L’Oréal Paris Oil Control è fra le migliori per tenere sotto controllo la sudorazione e avere una pelle favolosa. In gel, permette di ridurre il sebo in eccesso, liberando i pori e rimpolpando al tempo stesso l’epidermide.

