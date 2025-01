Hai la pelle grassa? Queste creme viso anti rughe sono formulate per te

Pelle grassa? Ecco le creme viso anti rughe create appositamente per la tua cute e per il suo benessere a 360°

Chiunque si trovi ad affrontare ogni giorno le caratteristiche tipiche della pelle grassa lo sa: trovare i prodotti giusti e che agiscano al meglio per donare massimo benessere alla cute è davvero importante e per nulla banale. Soprattutto quando si tratta di scegliere dei prodotti mirati e anti-age, come le creme viso anti rughe.

Cosa serve alla pelle grassa?

Ma cosa cerca chi ha la pelle grassa? Soprattutto dei prodotti che aiutano la cute a normalizzarsi, opacizzandola ed evitando che le zone più unte, come fronte, naso e mento (la classica zona T) venga messa sotto stress, compromettendone il già delicato equilibrio.

Delle creme viso anti rughe che siano leggere sulla pelle, facilmente assorbili e che agiscano in profondità, idratando bene la cute, nutrendola, ma senza intaccare lo stato naturale. E soprattutto senza andare ad alterarla causando la formazione di imperfezioni.

Quali ingredienti devono contenere le creme viso anti rughe per la pelle grassa

Se si parla di ingredienti ad hoc, quindi, è chiaro che ciò che serve alla pelle grassa siano delle creme viso anti rughe specificatamente formulate, che contengono sostanze sebonormalizzanti e dermopurificanti, non comedogeniche e, preferibilmente, che al loro interno abbiamo ingredienti come l’acido ialuronico. Il tutto senza appesantire la pelle e senza ostruirne i pori.

Una missione impossibile? Assolutamente no se si sa quali creme viso anti rughe scegliere. Magari optando tra quelle che sono fatte apposta per la pelle grasse e per ovviare alle sue problematiche aggiungendoci un effetto anti-age davvero unico.

Le creme viso anti rughe per la pelle grassa

Per esempio optando per la crema viso anti rughe di Collistar. Un prodotto che contiene ingredienti idratanti, a base di zuccheri e con l’aggiunta di inulina che idrata intensamente la pelle. Un prodotto che simula la barriera cutanea e che grazie alla presenza di iperfermentato di peonia italiana, svolge un’azione anti-inquinamento e anti-ossidante detox.

La crema viso anti-rughe di Rilastil è un prodotto specificatamente formulato per agire sulla pelle grassa e mista. Un prodotto mirato per la cuti impure che, oltre a idratare, elasticizza la pelle e contrasta le rughe. Una crema viso dalla texture leggera e che volge allo stesso tempo un’azione mattificante. Una crema arricchita con acido ialuronico a tre pesi molecolari, lupeolo e Miolift, ingredienti utili a ristrutturare la barriera epidermica e a mantenerla sana.

Altro prodotto da provare in caso di pelle grassa, è la crema viso anti age di Korff, Perfect Matt, una crema opacizzante e anti imperfezioni, che dona un immediato sollievo alla cute e che oltra a idratarla la rivitalizza. Un concentrato di ingredienti utili alla pelle e dalla potenze azione anti-age.

Infine, per chi desidera donare un plus di idratazione profonda alla pelle grassa ma senza appesantirla, ecco anche la crema viso di Neutrogena. Un prodotto senza olio e arricchito con acido ialuronico, aminoacidi ed elettroliti. Una crema viso non comedogenica che agisce a sostegno della barriera cutanea, rafforzandone il film idrolipidico e donando alla pelle una sensazione di elasticità, morbidezza e un immediato finish luminoso e dall’effetto naturale.

