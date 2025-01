Questa fiala effetto lifting elimina le rughe in 5 minuti (e ora è in sconto)

La fiala effetto lifting che elimina le rughe in pochi minuti ora è in offerta e puoi provarla anche tu!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Fiale viso

Un prodotto che elimina le rughe e lo fa in cinque minuti? Esiste e si tratta di una fiala a base di peptidi che promette un risultato meraviglioso sul viso.

Il siero è super concentrato e regala un effetto lifting che si nota da subito. Non a caso le recensioni su Amazon sono quasi tutte positive. Chi ha provato le fiale afferma che rendono la pelle più soda e compatta, con un risultato botox like.m

Il costo? Meno di 20 euro, grazie allo sconto presente su Amazon. Un ottimo prezzo per un prodotto ideale per prendersi cura del viso.

Come ringiovanire il viso senza punture

Oggi esistono in commercio moltissimi trattamenti che consentono di ringiovanire il viso e regalano un effetto simile a quello del botox. In particolare le fiale ISDIN sono formulate per rimpolpare e rassodare il volto.

La loro efficacia è garantita dalla stabilità della formula, ottenuta proprio grazie alla dimensione. La forza del prodotto sta proprio nel formato monodose che contiene la giusta quantità di prodotto da applicare su collo e viso. Un booster per combattere rughe, macchie e segni del tempo.

Le fiale effetto flash, in particolare, forniscono un effetto lifting che è immediato. Per questo si possono utilizzare prima di un evento o di un appuntamento importante per donare al viso un immediato effetto tensore, grande luminosità e migliorando la durata del make up.

Come si usano le fiale per il viso

Come si utilizzano le fiale per il viso? Per prima cosa accertati di avere le dita pulite. In caso contrario infatti rischieresti di diffondere sulla pelle i batteri e causando la comparsa di imperfezioni.

A questo punto apri la fiala, poi eroga il siero, distribuendolo su cinque punti del viso prima di stenderlo usando i polpastrelli. Applica il prodotto al centro della fronte, poi sul naso, sul mento e su ogni guancia. In questo modo riuscirai ad arrivare ovunque, godendoti l’effetto botox like di questo siero.

Non dimenticare il collo e il décolleté. In queste aree infatti la pelle è particolarmente sensibile e sottile, maggiormente soggetta alla formazione di rughe.

Ricordati di applicare il tuo siero booster sempre seguendo l’ordine corretto, ossia dopo la detersione e prima della crema idratante. La concentrazione elevata di ingredienti attivi infatti vengono fissati proprio dalla crema.

Un altro consiglio fondamentale è quello di non massaggiare a lungo. Il segreto è proprio quello di applicare strati differenti di prodotti, massaggiando poi per alcuni secondi fino all’assorbimento.

Che trattamento fare per ringiovanire il viso

Le fiale ISDIN sono ideali per il ringiovanire il viso grazie alla loro composizione. Troviamo prima di tutto LiftFirm, sostanza che promuove un effetto lifting che sia prolungato e immediato, attenuando all’istante linee d’espressione e rughe.

Il peptide Q10 dona energia alla pelle del viso, riducendo i segni di stress e fatica, rendendo liscissima e morbida la pelle. LineBoost infine è una combinazione di ingredienti che aiuta ad attenuare i segni dell’invecchiamento in modo immediato.

