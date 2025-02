Idrata ed elimina le rughe, la crema viso “mai più senza” è finalmente in sconto

Una crema viso così è quello che vi serve per contrastare la comparsa delle rughe. Un vero must have adesso in sconto e da avere ora, per idratare la pelle e dire addio alle rughe

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock La crema viso anti age da avere adesso è in sconto su Amazon

Tanto temute ma inevitabili, le rughe prima o dopo compaiono sul viso di ognuna di noi. E se da un lato è importante imparare ad amarsi e valorizzarsi totalmente, segni del tempo che avanza compresi, dall’altro nulla ci vieta di rallentarne la comparsa, agendo in modo mirato con dei prodotti per la skincare capaci di prendersi cura della nostra pelle e di contrastare la formazione delle rughe. Per esempio optando per una crema viso che è adesso in sconto su Amazon, e che è davvero un potente alleato di bellezza per la pelle, agendo in modo intensivo e mirato per contrastare l’invecchiamento cutaneo.

Offerta Rilastil La crema viso anti age da avere adesso

Intensive di Rilastil, la crema viso anti age da avere adesso

Si tratta della crema viso Intensive di Rilastil, un prodotto da giorno ad alto potere idratante e arricchita con Pantenolo e sodio Ialuronato, per agire in modo concentrato e specifico sui segni del tempo, prevenendone la formazione.

Una crema viso da giorno he si usa come una qualsiasi altra crema, applicandola sul viso e massaggiandola fino a completa penetrazione, andando a contrastare la secchezza cutanea e a ridurre la formazione dei segni legati all’invecchiamento della pelle. Un vero concentrato di benessere, che facilita l’idratazione della cute, mantenendola elastica, fresca e vellutata, per tutto il giorno. E garantendo alla pelle una maggior tonicità e compattezza, proprio come se vivesse una seconda giovinezza.

Le proprietà della crema viso Intensive di Rilastil

Una crema viso antirughe che contiene due ingredienti importanti per la cute, il pantenolo e il sodio Ialuronato. Il primo, svolge un’azione antinfiammatoria, lenitiva e riparatrice sulla pelle. Ma ha anche la grandissima proprietà di attirare e trattenere l’acqua a livello cutaneo, contrastandone la disidratazione e la secchezza a agendo a favore del suo benessere, ovviamente con un’azione anti age.

Il sodio Ialuronato, invece, ha la capacità di mantenere a un livello di idratazione ottimale la cute, andando a migliorarne l’elasticità e la densità. In più, questo elemento aiuta a stimolare i fibroblasti, aumentando la produzione di collagene. Una proteina fondamentale per la struttura della pelle e che con il tempo tende a diminuire, favorendo la formazione delle rughe e dei segni legati all’invecchiamento cutaneo.

Offerta Rilastil L’alleato anti age che stavate aspettando

Perché si formano le rughe

Un processo fisiologico, legato senza dubbio all’avanzare dell’età e ai cambiamenti che la cute affronta con il passare degli anni (come la riduzione del collagene, la limitata produzione di sebo, la perdita di elasticità, ecc.), ma che può essere più o meno veloce anche in base ad altri fattori, come la genetica, gli ormoni, elementi legati all’ambiente esterno, cattive abitudini (tra cui il consumo di alcool, l’eccessiva esposizione al sole, una dieta squilibrata, il fumo, ecc.).

Tutti aspetti che influiscono sulla formazione delle rughe e delle linee sottili sulla pelle, e che possono iniziare a presentarsi prima di quanto si possa pensare, già dai 25 anni. Anche se il processo tende a velocizzarsi più avanti, con l’avanzare dell’età.

Ma che grazie alla crema viso Intensive di Rilastil è possibile rallentare, agendo come un vero e proprio inibitore dall’azione anti age e come un alleato utile a prevenire la formazione delle rughe. Un prodotto da provare e di cui sarete soddisfatte fin dal primo utilizzo.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram