La maschera al collagene che indossi tutta la notte e che promette pelle da favola al risveglio

Fonte: iStock Maschera al collagene, il tuo alleato per una pelle al top

Prendersi cura della pelle è una di quelle cose che dovremmo imparare il prima possibile, perché la cute cambia con il passare degli anni ed è importante adeguare la propria skincare anche in base a questi cambiamenti. Per esempio integrandola con dei prodotti a base di collagene, una sostanza già presente nella cute per circa il 95% della sua composizione e che, col passare degli anni, diminuisce, facendo perdere alla pelle la sua naturale elasticità e compattezza.

E cosa c’è di meglio che coccolare la pelle con una maschera al collagene ad hoc, da applicare per tutta la notte sfruttando al massimo la capacità rigenerativa che la cute ha proprio durante le ore notturne? Parliamo di Biodance Collagen Mask, un prodotto che trovate in sconto su Amazon e che rappresenta una delle ultime novità della cosmesi coreana, già amatissima su TikTok e in grado di rendere la pelle elastica, morbida e luminosa con il minimo sforzo.

A cosa serve una maschera al collagene

Un prodotto mirato per la cura della pelle e per reintegrarla di questa sostanza essenziale per mantenere la cute nel pieno del suo benessere. Il collagene, infatti, come detto è una sostanza naturalmente presente nella pelle, ma che con il tempo tende a diminuire. Si tratta, infatti, della principale proteina del tessuto connettivo e rappresenta circa il 6% del nostro peso corporeo totale e il 25% della massa proteica.

Una sostanza che, nel corso della nostra vita, non termina mai la sua produzione, perchè è fondamentale per il nostro organismo, ma che nonostante questo, rallenta il suo processo a causa dell’invecchiamento. Cosa ne consegue? Senza dubbio una perdita di elasticità della pelle, di morbidezza e di compattezza, oltre alla comparsa delle classiche rughe o linee sottili.

Come agisce la maschera Biodance Collagen Mask

Ma ecco che dalla Corea arriva la soluzione, la Biodance Collagen Mask, la maschera al collagene più amata sul web. Un prodotto realizzato con un particolare hydrogel che viene ricavato solidificando 34 grammi di siero concentrato al collagene. Una maschera viso che appare come una maschera in tessuto tradizionale, un foglio rosato e gelatinoso ma che, una volta applicata, dopo circa 3 ore che la si ha addosso, cambia aspetto diventando completamente trasparente.

Come si utilizza

Un prodotto da tenere in posa per tutta la notte, senza preoccuparsi di doverla togliere e lavare via fino alla mattina seguente, e che agisce sfruttando la capacità rigenerativa della cute e la sua maggior predisposizione ad accogliere le diverse proprietà dei trattamenti. Una maschera che viene assorbita durante la notte e che si toglie la mattina seguente, lasciando il viso super idratato e con un aspetto luminosissimo. E con il grande vantaggio di aderire perfettamente alla cute, senza colare o rischiare di macchiare il cuscino. E questo grazie al fatto di essere composta da un siero solidificato che cambia la sua texture con il passare del tempo, adattandosi alla perfezione all’ovale del viso.

Un vero alleato di bellezza a base di estratto di collagene e acido ialuronico oligo, che penetra rapidamente nella pelle e che la nutre in profondità, migliorandone l’elasticità, levigando le linee sottili e le rughe, tonificando la pelle e donandole un aspetto più giovane e fresco. Ma anche agendo per affinare e ridurre al minimo eventuali pori dilatati, migliorando la struttura epidermica e garantendo una cute dalla texture liscia e uniforme. Una maschera al collagene che non provoca irritazioni e non comedogenica e che, diciamolo, fa davvero la differenza sulla pelle, con il minimo sforzo possibile ma con dei risultati ai massimi livelli

