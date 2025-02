Addio rughe e sguardo spento. Il beauty tool Foreo è un “mai più senza” da regalarsi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Riduce le rughe, accende lo sguardo ed elimina le occhiaie: è il potere del massaggiatore contorno occhi di Foreo, uno strumento rivoluzionario che ha conquistato tantissimi utenti.

Nome completo Foreo Iris, questo tool permette di massaggiare il viso, agendo nelle zone più problematiche, ossia quelle del contorno occhi. Aiutando a eliminare le borse, i gonfiori e le occhiaie, grazie ad un vero e proprio linfodrenaggio.

Chi l’ha provato afferma non solo che è semplice da usare, ma anche che permette di ottenere risultati velocemente. Piccolo e potente, Foreo Iris è diventato in breve tempo il segreto di bellezza di tantissime celebrity, prima fra tutte Paris Hilton.

L’ereditiera e influencer infatti lo utilizza mattina e sera per massaggiare la palle del viso, ma anche per aiutarla ad assorbire i prodotti.

Il prezzo? Su Amazon puoi trovarlo a meno di 100 euro grazie ad uno sconto del 26%. Un’occasione unica per provare il tool per il viso che sta spopolando ovunque.

A cosa serve il massaggiatore contorno occhi Foreo

Il massaggiatore contorno occhi Foreo permette di illuminare lo sguardo. Tramite la tecnologia T-Sonic aiuta a ridurre le rughe, corregge le imperfezioni della pelle e favorisce l’assorbimento di sieri e creme.

Grazie alle diverse modalità di massaggio permette di levigare e tonificare la pelle nella zona perioculare, rendendo lo sguardo luminoso e giovane sin da subito.

La modalità Pure infatti imita perfettamente il massaggio manuale, aiutando a drenare i liquidi nell’area intorno agli occhi e ad eliminare i segni di invecchiamento.

La modalità Spa invece prevede un tamburellamento degli impulsi in grado di contrastare e attenuare tutte le imperfezioni, anche quelle più evidenti e profonde.

Se utilizzato con costanza, Foreo Iris può diventare il tuo segreto di bellezza, aiutandoti a trattare una zona così delicata come quella del contorno occhi.

Come si massaggia il contorno occhi

Il massaggio completo con Foreo Iris dura solo un minuto, ossia 30 secondi per ogni occhio. Va effettuata due volte al giorno per ottenere risultati favolosi!

Per prima cosa applica la crema oppure il siero per il contorno occhi e spalmalo con delicatezza utilizzando la punta delle dita. Poi posiziona la parte anteriore del dispositivo sull’area da trattare e accendilo.

Ricordati di muoverti sempre dal centro verso l’esterno, senza dimenticare l’area fra le sopracciglia. Per un risultato ancora più efficace tieni fermo il dispositivo su un punto per qualche istante, poi procedi.

Il tool dispone di 8 intensità che si possono aumentare o diminuire con tasti “+” o “-“. In seguito il dispositivo ricorderà le preferenze nel prossimo utilizzo.

Impermeabile e semplicissimo da usare, questo tool è facile da pulire e consente l’uso del dispositivo anche sotto la doccia oppure nella vasca da bagno.

Inoltre dispone di un timer integrato con pulsazioni effettuate ogni 30 secondi in un occhio e spostandosi poi da una zona all’altra. Dopo un minuto il dispositivo realizzerà tre brevi pause in successione, mentre l’indicatore inizierà ad emettere una luce fissa per indicare il completamento della skincare routine. Dopo 3 minuti il dispositivo Foreo Iris si spegnerà in automatico.

