Una crema viso che è un vero trattamento anti age mirato, un boost di ingredienti e attvi ad hoc per il benessere della vostra cute

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock 16 tipi di collagene contro 16 effetti del tempo sulla pelle, la crema viso in sconto è un must have

C’è una nuova crema viso da provare per donare alla pelle nuova vita e un effetto anti age immediato, e la trovate ancora per pochi giorni in sconto. Si tratta di un trattamento specifico, che agisce in modo mirato per contrastare le rughe profonde ma anche le linee sottili che con il tempo si formano sul nostro viso, la crema giorno di Vichy Lifactive Collagen Specialist 16. Un vero boost di idratazione e di ingrediente mirati per la cura della pelle e per donarle una sferzata di vitalità, giovinezza e una nuova vita visibile fin dai primi utilizzi.

Offerta Vichy La crema viso anti age da provare

La crema giorno di Vichy Lifactive Collagen Specialist 16: come agisce

Una crema viso che agisce su ben 16 segni dell’età. Si, avete capito bene, sedici, ma che con questa crema viso si possono tenere a bada e minimizzare al massimo. Ma quali sono questi segni che la pelle subisce durante il suo naturale invecchiamento e che sia possono contrastare con la crema viso Lifactive Collagen Specialist 16? Sicuramente tra i benefici che si possono ottenere utilizzando la crema viso di Vichy è possibile:

contrastare la perdita di tonicità della cute;

minimizzare le rughe;

contrastare la comparsa delle linee sottili;

donare più uniformità alla pelle;

aumentare la compattezza della cute;

donare più volume alla pelle del viso;

ridurre il cedimento cutaneo;

aumentare la morbidezza e l’elasticità della pelle;

sostenere la barriera cutanea;

agire sulla densità, la texture e la definizione della cute del viso;

garantire massima idratazione alla pelle con un’azione a lunga durata.

Gli ingredienti anti age della crema viso di Vichy

Insomma, un boost di benefici immediati e un’azione specifica per contrastare i fisiologici segni del tempo che possono interessare la nostra pelle con l’avanzare dell’età. E tutto grazie a un mix di ingredienti mirati, specifici e testati. La crema viso di Vichy, Lifactive Collagen Specialist 16, infatti, è un vero e proprio concentrato di benefici, che agiscono in sinergia per il benessere totale della pelle. Una crema composta da ben 16 tipi di collagene e con Co-Bonding Technology (un mix di Ramnosio+ Peptidi+ Maitake), un attivo che stimola e connette tutti i tipi di collagene per un’azione a 360° e una pelle immediatamente rinforzata.

Ma una crema che contiene anche la Vitamina Cg, una forma stabilizzata di vitamina C, nota per le sue proprietà antiossidante che illuminano la pelle, a che agiscono a riduzione delle macchie cutanee, levigando le rughe e agendo come un vero boost di giovinezza. Il tutto in associazione all’Acqua Vulcanica di Vichy, un ingrediente unico e speciale dei prodotti del brand.

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Come si utilizza

Una crema viso che agisce in modo mirato per attenuare i segni dell’età e per nutrire e idratare a fondo la cute, garantendo una sensazione di immediato benessere alla pelle e un’azione che dura per tutto il giorno. Per goderne al massimo, vi basta applicare una piccola quantità di crema viso sulla pelle, dopo la consueta detersione e assicurandosi che la cute sia ben pulita e asciutta, ed evitando la zona del contorno occhi.

Una crema da massaggiare delicatamente sulla pelle per migliorarne l’assorbimento e per eseguire un piccolo massaggio liftante naturale. Ed ecco che il vostro viso vi apparirà immediatamente più uniforme, luminoso, disteso e sano, giusto il tempo di una carezza sulla cute.

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