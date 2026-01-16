Pelle più luminosa e senza segni di stanchezza? La crema viso notte alla melatonina è il boost di benessere per dire addio alla pelle stanza e opaca

iStock Un boost di luminosità alla pelle fin dal mattino

Quante volte vi è capitato di svegliarvi al mattino e di notare i segni della stanchezza sul vostro viso nonostante le ore di sonno? Certo, i motivi possono essere tanti, ma senza dubbio una soluzione possibile per garantire alla pelle una ritrovata radiosità è agire nutrendola in modo mirato durante la notte, con un prodotto ad hoc efficace e che trovate adesso in sconto: la crema viso alla melatonina di Vichy, Mineral 89. Un vero alleato per la pelle e per donarle massimo benessere, idratazione e luminosità fin dalle prima ore del mattino e per tutto il giorno.

Una crema viso notte, che agisce mentre si dorme, e che quindi non necessita di nessun accorgimento particolare se non solo quello di mettervi a letto e godervi un bel sonno ristoratore per il corpo, la mente e ovviamente per la vostra pelle.

Perché provare la crema viso alla melatonina di Vichy, Mineral 89

Una crema viso specificatamente formulata per donare alla pelle maggior luminosità, nutrimento e idratazione, mantenendola sana ed elastica via via che la si utilizza. Un prodotto a base di acido ialuronico e vitamine B3 ed E, che permettono alla pelle di idratarsi ed essere lenita e rimpolpata, con’ azione anti age e rinnovatrice visibile e reale. In più, la melatonina presente nella crema viso di Vichy agisce come un accelerante nel ripristino della barriera cutanea, donando alla pelle un boost di benessere e di nuova vitalità.

Come agisce

Il risultato? La pelle spenta e opaca che avete notato fin dal mattino ritornerà ad essere luminosa e vitale, con un’idratazione aumentata, una tonicità visibile che va a ridurre le rughe e le linee sottili del viso e con un recupero della barriera cutanea maggiore del 30%. Insomma, una crema viso notte che fa davvero un grandissimo lavoro per la salute e il benessere della pelle, e che lo fa mentre voi dormite, sfruttando la capacità della cute di rigenerarsi durante la notte e aumentando i suoi benefici con il minimo sforzo possibile.

Un prodotto innovativo, che sfrutta la Melatonina agendo durante la notte per attivare il recupero della pelle dalle aggressioni esterne e garantendovi una pelle intensamente idratata, rimpolpata e luminosa. Una crema viso adatta anche alle pelli più sensibili, clinicamente testata e dai risultati visibili fin dalle prime applicazioni. E che si utilizza come una normalissima crema viso.

Come si usa la crema viso alla melatonina di Vichy

Durante la skincare, dopo la consueta detersione, l’applicazione del tonico viso, della crema contorno occhi e del siero, andrete a massaggiare la crema viso Mineral 89 di Vichy con movimenti dal basso verso l’alto, agendo voi stesse con un massaggio liftante e assicurando al prodotto la massima penetrazione. Ed ecco che siete pronte per andare a dormire, lasciando che questa crema faccia il suo lavoro per garantirvi una pelle luminosa, tonica e soda una volta sveglie.

L’accorgimento in più? Provate a dormire con una federa in seta, la pelle ne gioverà e la crema notte di Vichy moltiplicherà la sua azione con un risultato a cui non saprete più rinunciare.

